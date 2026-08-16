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Wohnimmobilien in Pazin, Kroatien

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4
4 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Beram, Kroatien
Haus 3 Schlafzimmer
Beram, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
ID CODE: 134-120
$855,709
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Haus 4 Schlafzimmer in Pazin, Kroatien
Haus 4 Schlafzimmer
Pazin, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 134-160
$786,266
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Haus 3 zimmer in Lindar, Kroatien
Haus 3 zimmer
Lindar, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 169 m²
Etagenzahl 2
I27630 Lindar
$719,650
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Haus 3 zimmer in Lindar, Kroatien
Haus 3 zimmer
Lindar, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Zwischen den istrischen Städten Gračišće, Lindar und Žminj entsteht eine wunderschöne medite…
$899,707
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