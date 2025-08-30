Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Stadt Sankt Jakobi
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien

hotels
26
27 immobilienobjekte total found
Hotel 840 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 840 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 840 m²
Einzigartiges Anwesen in Mošćenička Draga, nur 100 Meter vom Meer entfernt!Eine außergewöhnl…
$4,08M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 710 m² in Ika, Kroatien
Hotel 710 m²
Ika, Kroatien
Schlafräume 10
Fläche 710 m²
Villa für touristische und geschäftliche Nutzung, 10 Meter vom Meer an der Riviera von Opati…
$4,72M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 420 m² in Icici, Kroatien
Hotel 420 m²
Icici, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
Haus in Icici, nur 200 Meter vom Meer entfernt, zur Renovierung. Die Gesamtwohnfläche beträg…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 300 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 300 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 300 m²
Touristisches Anwesen mit Meerblick in Lovran! Die Gesamtfläche beträgt 390 m2, das Gebäude …
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 600 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 600 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 600 m²
Geräumiges Haus in Mošćenice, Mošćenička Draga, mit Meerblick! Wir präsentieren Ihnen ein f…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 390 m² in Veprinac, Kroatien
Hotel 390 m²
Veprinac, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 390 m²
Apartmenthaus mit 6 Wohnungen zum Verkauf in Veprinac! Schöne Aussicht von den oberen Wohnun…
$664,189
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 1 000 m² in Veprinac, Kroatien
Hotel 1 000 m²
Veprinac, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 000 m²
Wunderschönes Herrenhaus im Boutique-Stil mit Swimmingpool und atemberaubendem Meerblick in …
$1,86M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 170 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 170 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 170 m²
Erdgeschoss mit Garten und herrlichem Meerblick zum Verkauf in Volosko, nur 300 Meter vom Me…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 1 205 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 1 205 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 205 m²
Fantastisches touristisches Anwesen vor dem Sandstrand an der Riviera von Opatija, nur 90 Me…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 700 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 700 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Fläche 700 m²
Einmalige Gelegenheit in Lovran! Mehrfamilienhaus von 700m2 mit Schwimmbad + 6000m2 Grundstü…
$4,26M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 370 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 370 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 370 m²
Großartige Villa mit mehreren Wohnungen zur Miete im Zentrum von Opatija mit herrlichem Meer…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 660 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 660 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 660 m²
Immobilie mit großem Potenzial in Volosko (Tosine) zu verkaufen mit atemberaubendem Meerblic…
$1,20M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 641 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 641 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 641 m²
Wir bieten eine fantastische Villa im Zentrum von Opatija. Die Villa mit einer Nettofläche v…
$4,54M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 3 000 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 3 000 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Fläche 3 000 m²
Möglichkeit der Ratenzahlung über 2 Jahre hinweg – Sonderangebot des Verkäufers! Ein prächti…
$12,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 190 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 190 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 190 m²
Perfekt isoliertes ruhiges Gästehaus mit 6 Apartments mit Swimmingpool in Moscenicka Draga! …
$990,458
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 1 500 m² in Icici, Kroatien
Hotel 1 500 m²
Icici, Kroatien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 500 m²
Wunderschönes Aparthotel in Icici, nur 40 Meter vom ACI-Marina entfernt! Fantastischer Meerb…
$8,62M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 960 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 960 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 960 m²
Apart-Haus zum Verkauf in Lovran, Riviera von Opatija, 300 Meter vom Meer entfernt! Es biete…
$1,92M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 1 000 m² in Veprinac, Kroatien
Hotel 1 000 m²
Veprinac, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 000 m²
Mehrfamilienhaus in Veprinac über Opatija mit Swimmingpool und weitem Meerblick! Die Gesamtn…
$1,87M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 482 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 482 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 482 m²
Tolle Investition – Einfamilienhaus nur 80 m vom Meer entfernt in Ika, Riviera von Opatija –…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 500 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 500 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 500 m²
Ideales Mini-Hotel oder Seniorenresidenz in Kroatien in Opatija! Die Gesamtfläche beträgt 50…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 505 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 505 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 505 m²
Moderne Immobilie mit 5 Wohnungen in Opatija (Opric) in einer Oase der Ruhe mit fünf Wohnein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 500 m² in Icici, Kroatien
Hotel 500 m²
Icici, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 500 m²
Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen mit Swimmingpool in Opric über Opatija! Die Gesamtnutzfläch…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 700 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 700 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Fläche 700 m²
Mehrfamilienhaus von 700 m2 mit Schwimmbad + 6000 m2 Land mit einem Projekt für ein Wellness…
$4,31M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Hotel 9 000 m² in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Hotel 9 000 m²
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 35
Anzahl der Badezimmer 35
Fläche 9 000 m²
Einzigartiges neu erbautes Aparthotel in Opatija, nur 500 Meter vom Strand entfernt! Wunders…
$31,12M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
DEVELOPMENT PROJECT in Veprinac, Kroatien
DEVELOPMENT PROJECT
Veprinac, Kroatien
Land für die Entwicklung von 22 Villen ist zum Verkauf, eine Genehmigung für den Bau von Str…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Hotel 1 000 m² in Veprinac, Kroatien
Hotel 1 000 m²
Veprinac, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 1 000 m²
Der Preis sank von 1.660.000 Euro auf 1.400.000 Euro! Luxuriöses Gästehaus oberhalb von Opat…
$1,63M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
NEW HOTEL IN CROATIA, OPATIJA in Ika, Kroatien
NEW HOTEL IN CROATIA, OPATIJA
Ika, Kroatien
Fläche 2 500 m²
Boutique-Hotel zum Verkauf in der Gegend von Opatija, neben dem Stadtstrand und dem Stadtmar…
$9,76M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen