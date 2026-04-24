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Wohnungen mit Terrasse in Neuenburg, Kroatien

8 immobilienobjekte total found
Wohnung in Neuenburg, Kroatien
Wohnung
Neuenburg, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$327,755
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Wohnung 2 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$611,841
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Wohnung 2 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$540,256
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CoexCoex
Wohnung 2 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the first floor in an exclusive new building with a sea view…
$538,959
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Wohnung 2 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$614,899
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Wohnung 3 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 3 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 119 m²
Stockwerk 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$667,142
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Melrose VillasMelrose Villas
Wohnung in Neuenburg, Kroatien
Wohnung
Neuenburg, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/3
For sale is a completely renovated apartment in Novigrad with a terrace and a beautiful sea …
$193,641
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Wohnung 2 zimmer in Neuenburg, Kroatien
Wohnung 2 zimmer
Neuenburg, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$626,083
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