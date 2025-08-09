Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Biograd na Moru
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Biograd na Moru, Kroatien

2 immobilienobjekte total found
Villa in Biograd na Moru, Kroatien
Villa
Biograd na Moru, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Wunderbare Doppelhaushälfte mit Swimmingpool in Biograd-na-moru, nur 400 m vom Strand entfer…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Villa in Biograd na Moru, Kroatien
Villa
Biograd na Moru, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Einziges Anwesen in erster Meereslinie mit Olivenhain in absolut isolierter Lage auf der Ins…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Stolz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen