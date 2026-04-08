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Büroräumen in Rijeka, Kroatien

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4 immobilienobjekte total found
Büro 93 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 93 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 93 m²
Etagenzahl 3
Im Herzen von Rijeka, in äußerst attraktiver und stark frequentierter Lage, steht eine Gewer…
$286,149
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Büro 80 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 80 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 80 m²
Ein Gewerberaum steht zum Verkauf in der ruhigen und attraktiven Gegend von Rijeka, Marčelje…
$163,186
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Büro 24 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 24 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 24 m²
Zum Verkauf steht ein neu renovierter Gewerberaum im Stadtzentrum, gelegen im Erdgeschoss ei…
$122,964
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Büro 44 m² in Rijeka, Kroatien
Büro 44 m²
Rijeka, Kroatien
Fläche 44 m²
Gewerbefläche zum Verkauf in Marčeljeva Draga, Rijeka, mit einer Fläche von 44 m². Befindet …
$89,637
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