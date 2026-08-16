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Wohnungen in Pomorie, Bulgarien

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Aheloy
110
Kableshkovo
25
362 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
$78,669
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Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 4/5
ID 34359780 Preis: 110.000 EuroOrt: PomorieZimmer: 2Gesamtfläche: 64 QuadratmeterEtage: 4/5,…
$126,820
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Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/10
ID 34360600 Kosten: 80.000 EuroMenschensiedlung: PomorieZimmer: 2Gesamtfläche: 65 qmBoden: 4…
$92,539
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 4/10
ID 34361356 Kosten: 45.000 EuroMenschensiedlung: PomorieZimmer: 2Gesamtfläche: 71 qmBoden: 4…
$52,053
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Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/3
Wir bieten geräumige, unmöblierte 1-Zimmer-Apartments in erster Meereslinie im Komplex Burga…
$207,270
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: # Gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit Poolblick im Vineyards Resort & Spa - …
$66,277
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Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 3
Fläche 101 m²
Die erste Linie am Meer ist eine Residenz, in der die Investition mit dem Lebensstil zusamme…
$258,657
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
$106,420
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Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/5
ID 34335210Wir präsentieren eine moderne Wohnung in einem neuen Haus in Pomorie.Preis: 102.0…
$117,737
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Wohnung 3 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/3
Wir bieten unmöblierte, geräumige 3-Zimmer-Apartments in erster Meereslinie im Komplex Burga…
$235,256
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Wohnung 3 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 4/6
ID 34113250Preis: 123.810 EuroMenschensiedlung: PomorieZimmer: 3Gesamtfläche: 82,54 qmBoden:…
$142,912
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Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 2/6
ID 34232666Preis: 98.700 Euro Menschliche Siedlung: Pomorie Zimmer: 2 Gesamtfläche: 65,80 m2…
$113,928
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Objektbeschreibung: Attraktive 3-Zimmer-Wohnung mit 3 Balkonen in kleinem Wohnhaus mit Pool …
$117,083
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 7/7
ID 34101764 Preis: 96,483 EuroMenschliche Siedlung: PomorieZimmer: 2Gesamtfläche: 66,54 m2Bo…
$111,369
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Wohnung 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 1/6
ID 34131752 Preis: 148.700 EuroMenschliche Siedlung: AheloZimmer: 2Gesamtfläche: 85.87 qmBod…
$171,643
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Wohnung in Pomorie, Bulgarien
Wohnung
Pomorie, Bulgarien
Fläche 91 m²
$173,511
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Wohnung in Pomorie, Bulgarien
Wohnung
Pomorie, Bulgarien
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/3
ID 34129498 Kosten: 100,835 EuroSiedlung: zwischen Pomorie und Sarafovo (Burgas)Gesamtfläche…
$116,393
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Objektbeschreibung: Dieses gemütliche Studio-Apartment mit Meerblick befindet sich im belieb…
$72,399
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 3/6
ID 34113248 Preis: 102,150 EuroMenschensiedlung: PomorieZimmer: 2Gesamtfläche: 68,10 qmBoden…
$117,911
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Wohnung 1 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3/6
Geräumiges Studio mit Poolblick | Marina Cape, Aheloy – Erste Linie zum Strand IBG Real Esta…
$68,855
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 2 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 3/3
Preisreduziert! 1-Zimmer-Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in den Weinbergen, Aheloy IB…
$80,325
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Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/6
Ein-Zimmer-Wohnung mit Poolblick in Parus Complex, Pomorie Wir freuen uns, eine Ein-Zimmer-W…
$139,964
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Wohnung in Pomorie, Bulgarien
Wohnung
Pomorie, Bulgarien
Fläche 65 m²
Stockwerk 3/5
ID 34227552 Preis: 94,192 EuroMenschliche Siedlung: PomorieZimmer: 1Gesamtfläche: 64,96 m2Bo…
$108,725
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Wohnung in Aheloy, Bulgarien
Wohnung
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Objektbeschreibung:Die Preise für die Studios reichen von 42,350 EUR bis 74,376 EUR je nach …
$49,702
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Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/6
Wir bieten eine geräumige, möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung in erster Strandreihe in einem Wohn…
$94,263
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Objektbeschreibung: 🏡 Studio im Marina Cape - Aheloy, Bulgarien Wir bieten Ihnen ein Studio…
$69,127
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Wohnung in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung
Kableshkovo, Bulgarien
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/5
ID 34209364Verkauf:Studio im Vinyards-Komplex Preis: 60.000Menschliche Siedlung: AheloZimmer…
$69,257
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Wohnung 3 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 1/4
ID 34150904 Preis: 107,430 EuroBevölkerung: PomorieZimmer: 3Gesamtfläche: 107,43 Quadratmete…
$124,005
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine großzügige und komfortable 2-Zimmer-Wohnung mit di…
$343,609
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Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 6/6
ID 34077648 Preis: 107,608 Euro Menschliche Siedlung: PomorieZimmer: 2Gesamtfläche: 75,25 qm…
$124,211
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Eigenschaftstypen in Pomorie

mehrstöckige wohnungen
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1 Zimmer
2 Zimmer
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