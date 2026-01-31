Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Pomorie
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Pomorie, Bulgarien

Aheloy
4
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Zwei-Zimmer-Apartment mit PANORAMA-MEERBLICK in erster…
$177,632
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Stockwerk 5/7
Wir bieten eine geräumige, möblierte Maisonette-Wohnung mit mehreren Zimmern und direktem Me…
$410,327
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten eine geräumige, möblierte Maisonette-Wohnung mit ein Schlafzimmern und teilweisem…
$177,632
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
OneOne
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten eine geräumige, möblierte Maisonette-Wohnung mit ein Schlafzimmern und Meerblick …
$175,295
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Pomorie, Bulgarien

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen