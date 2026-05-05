Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Pomorie
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Wohnungen am See in Pomorie, Bulgarien

;
Aheloy
87
Kableshkovo
8
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 5/6
Wir bieten eine geräumige, unmöblierte Zwei-Zimmer-Wohnung mit Blick auf den Pomorie-See in …
$99,059
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Pomorie

penthäuser
mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Pomorie, Bulgarien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen