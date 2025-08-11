Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Terrasse in Pomorie, Bulgarien

Aheloy
69
Kableshkovo
12
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Stockwerk 2/5
Wir bieten eine geräumige, möblierte Einzimmerwohnung mit Meerblick in ERSTER LINIE im Kompl…
$93,196
