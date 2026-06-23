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Haus mit Garten kaufen in Oblast Dobritsch, Bulgarien

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Baltschik
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General Toschewo
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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Odrintsi, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Odrintsi, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen ist ein Objekt, das selten auf dem Markt präsentiert wird - ein voll bereit für…
$167,767
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