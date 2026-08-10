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Wohnungen in Kawarna, Bulgarien

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2 Zimmer
5
10 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kawarna, Bulgarien
Wohnung
Kawarna, Bulgarien
Möblierte Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit herrlichem Meerblick, KavarnaStandortDer Resortkom…
$109,287
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Wohnung 3 zimmer in Kawarna, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Kawarna, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 2/5
IBG Real Estates freut sich, diese helle und geräumige 2-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock im …
$123,218
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 3 zimmer in Topola, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Topola, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten eine geräumige, möblierte Drei-Zimmer-Wohnung mit PANORAMA-MEERBLICK im Kaliakria…
$161,480
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Topola, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Topola, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
IBG Real Estates bietet dieses Apartment mit einem Schlafzimmer mit Poolblick im Erdgeschoss…
$80,221
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Wohnung 3 zimmer in Kawarna, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Kawarna, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 2/5
IBG Real Estates freut sich, diese geräumige und schön eingerichtete 2-Zimmer-Wohnung im zwe…
$149,828
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Wohnung 3 zimmer in Topola, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Topola, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 134 m²
Stockwerk 2/7
Wir bieten eine geräumige, möblierte Drei-Zimmer-Wohnung mit PANORAMA-MEERBLICK im Kaliakria…
$127,914
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Topola, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Topola, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine 2 Zimmer Wohnung in der prestigeträchtigen geschlo…
$83,798
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 zimmer in Topola, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Topola, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/4
Wir freuen uns, diese schöne 2-Zimmer-Wohnung mit einer erstklassigen Lage im renommierten K…
$222,427
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Wohnung in Kawarna, Bulgarien
Wohnung
Kawarna, Bulgarien
Möblierte Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit Meerblick, KavarnaStandortDer Resortkomplex liegt …
$104,171
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Wohnung in Kawarna, Bulgarien
Wohnung
Kawarna, Bulgarien
Massives 3-stöckiges Haus mit einem wunderschön gepflegten Hof in der Schwarzmeerstadt Kavar…
$212,849
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Immobilienangaben in Kawarna, Bulgarien

mit Garten
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