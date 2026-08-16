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Hotels in Pomorie, Bulgarien

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Aheloy
13
24 immobilienobjekte total found
Hotel 95 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Das Midia Grand Resort / Midia Complex ist eine große Apartmentanlage di…
$146,460
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Hotel 43 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 43 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Objektbeschreibung: The Vineyards - Muscat ist eines der Gebäude im exklusiven Wohnkomplex T…
$69,155
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Hotel 196 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 196 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne Haus wirkt wie der perfekte Ort für ein komfortables und …
$518,911
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Hotel 49 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 49 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Objektbeschreibung: Marina Cape ist eine der größten und renommiertesten Wohnanlagen an der …
$68,554
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Hotel 91 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 91 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Objektbeschreibung: Vineyards Panorama ist eine moderne, geschlossene Wohnanlage der gehoben…
$146,529
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Hotel 95 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Der Ferienkomplex Midia Grand Resort in Aheloy wurde 2005 erbaut. Er bie…
$145,460
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TekceTekce
Hotel 57 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 57 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Objektbeschreibung: Ein Wohngebäude in Pomorie mit atemberaubendem Meerblick in ruhiger und …
$135,649
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Hotel 38 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 38 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Objektbeschreibung: Das Midia Resort ist eine weitläufige Wohn- und Ferienanlage direkt an d…
$81,645
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Hotel 265 m² in Aleksandrovo, Bulgarien
Hotel 265 m²
Aleksandrovo, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Objektbeschreibung: Das großzügige, 770 m² große Grundstück eignet sich ideal für die Gestal…
$296,610
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Hotel 63 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 63 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Objektbeschreibung: Chateau Aheloy 3 ist eine moderne, umzäunte Wohnanlage in ruhiger Lage i…
$77,295
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Hotel 88 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 88 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Objektbeschreibung: Sunset Resort Family bezeichnet in der Regel Familienappartements oder -…
$137,168
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Hotel 50 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 50 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Marina Cape Wohnanlage, Aheloy Marina Cape ist eine der größten und ren…
$68,554
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Hotel 165 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 165 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 165 m²
Objektbeschreibung: Das Sunset Resort ist ein prächtiges Resort der Spitzenklasse. Es liegt …
$119,899
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Hotel 82 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 82 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Objektbeschreibung: Voll möblierte 2-Zimmer-Wohnung im begehrten Sunset Resort in Pomorie - …
$97,004
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Hotel 59 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 59 m²
Aheloy, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Objektbeschreibung: Chateau Aheloy ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger Lage im Ferienort …
$88,312
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Hotel 169 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 169 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Objektbeschreibung: Dieses moderne Wohngebäude befindet sich in einer der attraktivsten Lage…
$243,908
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Hotel 95 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 95 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Das Midia Resort (oft auch Midia Family Resort genannt) ist eine große F…
$142,737
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Hotel 69 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 69 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Objektbeschreibung: Das Sunset Resort ist eines der bekanntesten Fünf-Sterne-Resorts Bulgari…
$68,525
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Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Objektbeschreibung: Das Sunset Resort ist eine große Fünf-Sterne-Apartmentanlage direkt am M…
$78,457
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Hotel 196 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 196 m²
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Objektbeschreibung: Pomorie ist einer der bekanntesten Kur- und Badeorte Bulgariens. Er lieg…
$408,074
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Hotel 92 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 92 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Objektbeschreibung: 🏡 Drei-Zimmer-Apartment (155 m²) mit Meerblick im Midia Resort, Aheloy -…
$125,678
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Hotel 78 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 78 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 78 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen exklusive Neubauwohnungen im modernen Wohn- und F…
$155,683
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Hotel 180 m² in Aheloy, Bulgarien
Hotel 180 m²
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten eine komplett möblierte Villa mit drei Schlafzimmern und priv…
$300,318
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Hotel 20 600 m² in Pomorie, Bulgarien
Hotel 20 600 m²
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 20
Fläche 20 600 m²
Die Square Agency freut sich, Ihnen eine funktionierende, malerische Lage über dem Meer zu b…
$8,73M
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