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Wohnkomplex Serdce San Paulu Centr tvoego dohoda

Südosten, Brasilien
von
$172,000
MwSt.
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2.0459058
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ID: 35048
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Brasilien
  • Region / Bundesland
    Südosten

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    25

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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🔥WIE PROJEKT in São Paulo | PREMALE LIEFERUNG RARQUE DA CIDADE
📍 Geschäftszentrum der Stadt • Verrini Bezirk / Hucri Zaidan
💼 Investitionen in einem der stärksten Wirtschaftscluster Brasiliens

Modernes Wohnprojekt in der Umgebung der größten Geschäftszentren, Parks und Infrastruktur der Metropole Ebene.
Dies ist ein Immobilienformat, das gleichermaßen nach Wohnen und Mieten gefragt ist – an Standorten mit maximaler Geschäftstätigkeit und hoher Nachfrage.

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🏙Der Ort, der für Sie arbeitet

Das Projekt befindet sich in der Nähe eines der wichtigsten Geschäftszentren von São Paulo:
Verrini und Av. Nações Unidas – 1-4 Minuten
• Die größten Geschäftszentren und Bürotürme
• Mehr als 3.500 Unternehmen sind umgeben
70% der Büromieten der Klasse A im Bereich

In Geh- und Transportmöglichkeiten:
• Rarqué da Cidade, ein moderner Stadtpark
• Morumbi Shorring und Marquet Rase
• Internationale Schulen und Universitäten
• Restaurants, Fitness-Clubs, Premium-Services

✈️ Flughafen Songonhas – ca. 15 Minuten

✔ Lage mit konstanter Nachfrage nach Miete
✔ Zentrum für Unternehmens- und Investitionstätigkeit

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🏢Projekt

• Premium Level Architektur
• Geschlossenes Gebiet mit Zugangskontrolle
• Tiefgarage
• Moderne Ingenieurlösungen
• Hohe Sicherheit (STSV, Sicherheit)

Das Projekt ist in einen multifunktionalen städtischen Cluster integriert:
Wohngebäude, Geschäftszentren, Park, Handels- und Serviceinfrastruktur - das Format der "Stadt innerhalb der Stadt".

-------

🏊INFRASTRUKTUR

Format eines vollwertigen Lifestylé-Komplexes:

• Pool 25 m und Erholungsgebiet
• SPA, Sauna, Massageräume
• Fitness- und Yogaräume
• Dach- und Aufenthaltszonen
• Cowrking und Coliving
• Spiel- und Kinderbereiche
• IBQ und Heimumgebungen
• Wasch- und Servicebereiche

✔ Alles für Leben, Arbeit und Ruhe in der Anlage

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🏡Ferienwohnungen

Moderne Pläne mit hoher Liquidität:

2 Schlafzimmer - 59 m2 - von 172,000 $
2 Schlafzimmer - 74 m2 - ab $ 215.000

✔ Balkone
✔ Gut gestaltete Ergonomie
✔ Schulung der Klimaanlage
✔ Qualität (Laminat, Porzellan)
✔ Zentrale Warmwasserversorgung

🚗 1 Platz in der Tiefgarage ist im Preis der Wohnung enthalten


Die Relevanz der Preise und Verfügbarkeit wird bei der Anwendung geklärt

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💼Investitionsmöglichkeiten

• Einer der stärksten Geschäftsviertel der Stadt
• Hohe Nachfrage nach Miete von Profis und Expats
• Erhöhter Wert aufgrund der Entwicklung der Region
• Begrenzte Versorgung mit neuem Gehäuse

📈Das Format ist besonders gefragt:
- für Langzeitmieten
- für Firmenangestellte
Für Investitionen mit Kapitalwachstum

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💳Kaufbedingungen

• 10% - Buchung
• 20% im Bau
• 70% beim Empfang von Schlüsseln

📆 Projektlieferung: 2029

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📞Schreiben oder rufen.

- Ich werde das Beste für Ihre Aufgabe wählen.
- Ich schicke Ihnen Pläne und Präsentationen.
- Berechnung eines Investitionsmodells

Moderne Immobilien in São Paulo ist ein Vermögen im Herzen des brasilianischen Wirtschaftslebens mit einer klaren Logik von Wachstum und Rentabilität.

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Südosten, Brasilien

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