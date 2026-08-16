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Häuser in Qark Korça, Albanien

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Reihenhaus in Voskopoje, Albanien
Reihenhaus
Voskopoje, Albanien
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Reihenhaus in Libonik, Albanien
Reihenhaus
Libonik, Albanien
Ein neues Haus, nicht komplett mit direktem Zugang auf der Hauptstraße
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Haus in Pogradec, Albanien
Haus
Pogradec, Albanien
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