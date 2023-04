Beschreibung des Unternehmens

VEVI — Immobilienagentur steht für Vera und Victoria - Vera ( Glaube ) in uns und der Erfolg Ihres Geschäfts mit uns!

Wir versuchen, jedem Kunden das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein. Die Hauptprinzipien unserer Arbeit sind: Sorgfalt für die Interessen des Kunden, völlige Vertraulichkeit und die Rechtmäßigkeit aller Transaktionen. Daher kommen etwa 70% der Kunden auf Empfehlung ihrer Freunde und Bekannten zu uns. Als eine der größten Immobilienagenturen in der Stadt Bar verfügen wir über eine große Datenbank mit Immobilien: sei es eine Wohnung, ein Haus, ein Grundstück oder eine gewerbliche Immobilie. Wir können Ihnen verschiedene Kaufoptionen anbieten, von “ frischem ” Kauf in neu gebauten Häusern bis hin zum Kauf eines bescheidenen Hauses.



Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Auswahl von Immobilien: Sie können problemlos die beste Option für alle derzeit in der Datenbank verfügbaren Immobilien in Montenegro nutzen.



Unsere Immobilienagentur arbeitet direkt mit Investoren, Entwicklern und Bauunternehmen zusammen, wodurch wir unseren geschätzten Kunden erhebliche Rabatte gewähren können.