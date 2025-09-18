  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Q Investements International Ltd

Q Investements International Ltd

Großbritannien, London
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2020
Auf der Plattform
Auf der Plattform
3 Monate
Sprachen
Sprachen
English
Webseite
Webseite
qinvestments.london/
Über die Agentur

Q Investments International Ltd ist eine hochmoderne Immobilienagentur mit Sitz in der Stadt Westminster, London. Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung sind wir auf Luxusimmobilienverkäufe, Buy-to-let-Investitionen, Asset Acquisition und Immobilienmanagement in ganz Großbritannien und international spezialisiert.

Unser kuratiertes Portfolio verfügt über High-End-Wohnungen, Neubauten, Penthäuser und Wohnimmobilien in Londons begehrtesten Standorten wie Mayfair, Kensington, Knightsbridge, Marylebone, White City, Westminster, Battersea und Nine Elms. Wir bieten auch exklusiven Zugang zu aufstrebenden Entwicklungen wie Trent Park, Hendon Waterside und Royal Arsenal Riverside.

Wir sind stolz darauf, VIP-Level-Service zu bieten, fortschrittliche Proptech-Lösungen zu nutzen und einen Ruf für unwiderstehliche Integrität zu erhalten. Ob Sie ein globaler Investor oder ein lokaler Käufer sind, unser Team verpflichtet sich, Ihre Investitionsrendite durch strategische Immobilienbeschaffung, Entwicklungsberatung und Portfoliooptimierung zu maximieren.

Dienstleistungen

Verkauf und Akquisitionen

  • Luxus-Wohnungen Verkauf: Wohnungen, Penthäuser, Stadthäuser

  • Off-plan und Neubauimmobilien Beschaffung

  • Strategischer Erwerb und Liquidation von Vermögenswerten

  • Investitionen mit hohem Ertrag

Investitionsberatung

  • Portfoliostrukturierung und Optimierung

  • Markteintrittsstrategien für internationale Investoren

  • ROI-Analyse und Kapitalwachstumsprognose

  • Zugang zu exklusiven Entwicklungen in erstklassigen London-Zonen

Immobilienverwaltung

  • End-to-End-Management für Wohn- und Gewerbeimmobilien

  • Tenant Beschaffung, Screening und Leasingverwaltung

  • Wartungskoordination und Finanzberichterstattung

  • Beaufsichtigung und Sicherheit

International Property Services

  • grenzüberschreitende Investitionsfazilität

  • Rechts- und Steuerberatung durch vertrauenswürdige Partner

  • Mehrsprachige Unterstützung und Umsiedlungshilfe

  • Globale Listen in VAE, Europa und aufstrebenden Märkten

Immobilienberatung

  • Entwicklungsberatung für Landbesitzer und Bauherren

  • Marktforschung und Machbarkeitsstudien

  • Branding- und Startstrategie für neue Entwicklungen

  • Valuation Services für Verkauf, Vermietung und Refinanzierung

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 21:31
(UTC+1:00, Europe/London)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Ich empfehle
1 agentur
Unsere Makler in Großbritannien
Q Investments International
Q Investments International
Agenturen in der Nähe
golden house
Großbritannien, London
Año de fundación de la compañía 2014
Kurzfristige Vermietung 1
Unternehmensspezialisten von GOLDEN HOUSE bieten eine umfassende Palette von Dienstleistungen in folgenden Bereichen an: Vertrieb. Wir bieten eine Reihe von Lösungen für Immobilienbesitzer an, mit denen Sie Ihre Immobilie zum höchsten Marktpreis verkaufen können. Unsere Implementierungsmetho…
Eine Anfrage stellen
PRO Silver
TrustPoint
Großbritannien, London
Año de fundación de la compañía 2015
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 2250 Gewerbeimmobilien 38
Trust Point International Real Estate Trust Point International Real Estate ist eine führende Immobilienagentur, die sich auf erstklassige Immobilien in Großbritannien, Spanien, Dubai, der Türkei und Nordzypern spezialisiert hat. Mit unserem unerschütterlichen Engagement für Spitzenleistu…
Eine Anfrage stellen
Skylight Venture Group
Großbritannien, London
Año de fundación de la compañía 2019
Wir sind ein Team von professionellen und qualifizierten Experten in allen Bereichen, auf die wir spezialisiert sind. Ehrlichkeit und Integrität sind an der Spitze unserer Kernwerte.Skylight Venture Group Limited ist ein internationales Beratungsunternehmen, das auf drei Hauptbereichen aufge…
Eine Anfrage stellen
The Redland Property Group Ltd
Großbritannien, City of London
Año de fundación de la compañía 2019
Wohnimmobilien 100
Die Redland Property Group ist eine Zusammenarbeit der besten Agenten und Entwickler auf der ganzen Welt, die zusammenkommt, um Ihnen als Kunden die besten verfügbaren Immobilieninvestitionsangebote zu bieten. Wir agieren als mittlere Männer / Frauen, zwischen Käufer und Entwickler, wir v…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen