Q Investements International Ltd

Q Investments International Ltd ist eine hochmoderne Immobilienagentur mit Sitz in der Stadt Westminster, London. Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung sind wir auf Luxusimmobilienverkäufe, Buy-to-let-Investitionen, Asset Acquisition und Immobilienmanagement in ganz Großbritannien und international spezialisiert.
Unser kuratiertes Portfolio verfügt über High-End-Wohnungen, Neubauten, Penthäuser und Wohnimmobilien in Londons begehrtesten Standorten wie Mayfair, Kensington, Knightsbridge, Marylebone, White City, Westminster, Battersea und Nine Elms. Wir bieten auch exklusiven Zugang zu aufstrebenden Entwicklungen wie Trent Park, Hendon Waterside und Royal Arsenal Riverside.
Wir sind stolz darauf, VIP-Level-Service zu bieten, fortschrittliche Proptech-Lösungen zu nutzen und einen Ruf für unwiderstehliche Integrität zu erhalten. Ob Sie ein globaler Investor oder ein lokaler Käufer sind, unser Team verpflichtet sich, Ihre Investitionsrendite durch strategische Immobilienbeschaffung, Entwicklungsberatung und Portfoliooptimierung zu maximieren.
Verkauf und Akquisitionen
Luxus-Wohnungen Verkauf: Wohnungen, Penthäuser, Stadthäuser
Off-plan und Neubauimmobilien Beschaffung
Strategischer Erwerb und Liquidation von Vermögenswerten
Investitionen mit hohem Ertrag
Investitionsberatung
Portfoliostrukturierung und Optimierung
Markteintrittsstrategien für internationale Investoren
ROI-Analyse und Kapitalwachstumsprognose
Zugang zu exklusiven Entwicklungen in erstklassigen London-Zonen
Immobilienverwaltung
End-to-End-Management für Wohn- und Gewerbeimmobilien
Tenant Beschaffung, Screening und Leasingverwaltung
Wartungskoordination und Finanzberichterstattung
Beaufsichtigung und Sicherheit
International Property Services
grenzüberschreitende Investitionsfazilität
Rechts- und Steuerberatung durch vertrauenswürdige Partner
Mehrsprachige Unterstützung und Umsiedlungshilfe
Globale Listen in VAE, Europa und aufstrebenden Märkten
Immobilienberatung
Entwicklungsberatung für Landbesitzer und Bauherren
Marktforschung und Machbarkeitsstudien
Branding- und Startstrategie für neue Entwicklungen
Valuation Services für Verkauf, Vermietung und Refinanzierung