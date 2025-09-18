Q Investements International Ltd

Über die Agentur

Q Investments International Ltd ist eine hochmoderne Immobilienagentur mit Sitz in der Stadt Westminster, London. Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung sind wir auf Luxusimmobilienverkäufe, Buy-to-let-Investitionen, Asset Acquisition und Immobilienmanagement in ganz Großbritannien und international spezialisiert.

Unser kuratiertes Portfolio verfügt über High-End-Wohnungen, Neubauten, Penthäuser und Wohnimmobilien in Londons begehrtesten Standorten wie Mayfair, Kensington, Knightsbridge, Marylebone, White City, Westminster, Battersea und Nine Elms. Wir bieten auch exklusiven Zugang zu aufstrebenden Entwicklungen wie Trent Park, Hendon Waterside und Royal Arsenal Riverside.

Wir sind stolz darauf, VIP-Level-Service zu bieten, fortschrittliche Proptech-Lösungen zu nutzen und einen Ruf für unwiderstehliche Integrität zu erhalten. Ob Sie ein globaler Investor oder ein lokaler Käufer sind, unser Team verpflichtet sich, Ihre Investitionsrendite durch strategische Immobilienbeschaffung, Entwicklungsberatung und Portfoliooptimierung zu maximieren.