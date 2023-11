Beschreibung des Unternehmens

Unternehmensspezialisten von GOLDEN HOUSE bieten eine umfassende Palette von Dienstleistungen in folgenden Bereichen an: Vertrieb. Wir bieten eine Reihe von Lösungen für Immobilienbesitzer an, mit denen Sie Ihre Immobilie zum höchsten Marktpreis verkaufen können. Unsere Implementierungsmethode basiert auf fundamentaler Marktforschung und Trends. Wir machen die Dinge rentabel und bequem! Bei uns erhalten Sie den maximalen Nutzen! Käufe. Die Spezialisten des Unternehmens bieten einen Service zur Auswahl einer Immobilie und zur Unterstützung während der gesamten Transaktion. Wir bieten qualitativ hochwertigen Service und hohe Effizienz. Bei uns finden Sie das beste Angebot auf dem Markt! Immobilienverwaltung. Unser Unternehmen hilft den Eigentümern, ihren Umsatz durch ein Programm zur Verbesserung der Liquidität und Effizienz von Immobilien zu steigern. Es wird für jede Eigenschaft individuell entwickelt. Übersee Immobilien. Wir bieten Beratungsleistungen beim Kauf von Grundstücken, Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie Investitionen in den Bau im Ausland.