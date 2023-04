TrustPoint

Unser Unternehmen hat seine Aktivitäten mit einer Mission aufgenommen, die die internationalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten der Portfolios der Marke Folkart übernimmt. Dann unternahm es eine umfassendere Mission, indem es die professionellen Marktbedürfnisse in Istanbul und der Türkei erkannte.

Partners Global Property hat seine Geschäftstätigkeit erweitert, indem in diesem Zeitraum prominente Luxusprojekte an Standorten wie Istanbul, Izmir und Bodrum in ihre Portfolios aufgenommen wurden. Die Priorität unseres Unternehmens ist bereit, sein Kapital in die Türkei zu investieren. Sie hat sich qualifiziert, das Portfolio im Ultra-Luxus-Segment zu präsentieren. Es priorisiert auch Dienstleistungen wie Investitions- und Immobilienberatung, Investment- und Staatsbürgerschaftsberatung.