Galeo D.O.O.

Beschreibung des Unternehmens

Wenn wir von Kunden kontaktiert werden, die ein Haus in Montenegro kaufen oder andere Probleme im Zusammenhang mit dem Kauf von Immobilien lösen möchten, Wir möchten ihnen helfen, das beste Haus oder die beste Wohnung auszuwählen, Dokumente, die ihr Geld sparen, perfekt zu erstellen und auszuführen, und wir versuchen auch, uns ihrer Lebenssituation bewusst zu sein und ihre Probleme zu verstehen, wenn überhaupt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die auf unserer Website präsentierten Objekte nur einen kleinen Teil dessen ausmachen, was wir anbieten können. Wir können eine vorläufige Auswahl einiger Optionen per Korrespondenz-Telefon, E-Mail oder Skype – treffen. Wir werden die Verwaltung der gekauften Wohnung oder des gekauften Hauses übernehmen, einschließlich der Zahlung von Rechnungen, Reparaturen, Unterstützung beim Kauf von Möbeln, der Vermietung, der Reinigung usw. Wir wählen und buchen ein geeignetes Hotel oder ein privates Apartment für Sie. Wir helfen Ihnen bei der Gründung eines Unternehmens, der Eröffnung eines Bankkontos und dem Kauf jeglicher Art von Versicherungspolice. Wir werden Übersetzungs- und Simultandolmetschdienste — nicht nur beim Kauf von Immobilien anbieten, sondern auch in jeder praktischen Situation. Wir werden umfassende Rechtshilfe in Fragen des Kaufs von Immobilien in Montenegro leisten.