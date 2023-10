Alanya Property Sales

Boztepe, Türkei

von €100,000

Kapitulation vor: 2023

Im Bezirk Okurjalar, der wegen einer Aufenthaltserlaubnis geschlossen ist, wird ein 5-stöckiger Wohnkomplex für 20 Wohnungen gebaut. 150 Meter zur Hauptstraße Es liegt 700 Meter vom Meer entfernt. Infrastruktur – Hammam, Fitness, Sauna, Außenpool, Kamelie Technische Merkmale des Projekts 1 Alle erforderlichen Bauarbeiten werden gemäß den zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung geltenden Vorschriften zur kommunalen Zoneneinteilung und den zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung geltenden Rechtsvorschriften durchgeführt. Bei Änderungen in Bezug auf Projekte und den Zonierungsstatus werden entsprechende Änderungen am Projekt vorgenommen. 2 Das Gebäude wird aus einem Stahlbetonrahmensystem und Materialien gebaut, die für die Erdbebenbeständigkeit geeignet sind. 3 Apartments werden aus sorgfältig ausgewählten und TSE-zertifizierten Materialien gebaut. 4. In den Apartments werden Routen für die Installation von Klimaanlagen verlegt. 5. Die Aufzüge verfügen über eine ausreichende Kapazität, sind mit Belüftung und Gegensprechanlage ausgestattet und werden gemäß dem Projekt aus CE- und TSE-zertifizierten Materialien zusammengebaut. 6. Keramik- oder Granitfliesenböden in öffentlichen Bereichen (Eingang zum Gebäude, Treppenhäuser). Marmorabdeckung der Stufen. 7. Dem Projekt zufolge wird die Fassade des Gebäudes teilweise mit Stein fertig und bemalt. 8. In jeder Wohnung gibt es einen Eyeliner zum Anschließen von Waschmaschinen und Geschirrspülern. 9. Im Keller des Gebäudes werden ein Fitnessraum, eine Sauna und ein Hamam organisiert. 10. In den Apartments wird ein zentraler Satellitenfernsehen installiert 11. Die Beleuchtung von Treppen und Treppenhäusern wird an Sensorgeräte gebunden, die auf Bewegungen reagieren. 12, Abdichtung der Wände erfolgt im Keller des Gebäudes Apartmentmerkmale 1. PVC-Fenster mit doppelt isolierten doppelt verglasten Fenstern 2. Stahleintür. Innentüren mit PVC- oder Melaminbeschichtung, 3. Von TSE zertifizierte Laminatböden und Keramikfliesen. 4. Treppen und Balkongeländer sind aus Aluminium. Zwischen einigen Balkongeländern wird eine dekorative Verglasung eingesetzt. 5. Von TSE zertifizierte Beleuchtungs-, Elektro-, Fernseh- und Telefonbuchsen Wohnzimmer mit amerikanischer Plan Küche • Laminatboden • Wände - Silikon-Kunststofffarbe auf Wasserbasis auf Gipsputz, Keramikbeschichtung zwischen Küchenarbeitsplatten und eingebauten Schränken • Decken - Silikon-Kunststofffarbe auf Wasserbasis auf Gipsputz, dekorative Elemente aus Trockenbau • Schrankküchenmöbel aus Spanplatte Baubeginn 05.02.2023 Inbetriebnahme 01.12.2023