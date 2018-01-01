ALANYA INVESTMENT
Alanya Investment — агентство недвижимости, входящее в состав строительной групы. 2008 года мы строим качественные и уютные дома и квартиры в Алании.
Агентство недвижимости Аланья Инвестмент – универсальный оператор, предлагающий професионль. Практически неограниченный портфель объектов недвижимости, позволяет клиентам вылодн ккупить, продь. У нас есть собственные строительные проекты в базе данных.
Alanya Investment ответственно подходит к выбору места строительства и поставщиков качественых стоительных мате. Наше агентство недвижимости сотрудничает с ведущими компании, предварительно проверяя благондежн.
Агентство недвижимости Alanya Investment стало надежным партнером как для турецких, так и для иностраных компаи.
Alanya Investment большой выбор готовых квартир. Мы работаем напрямую собственниками вторичной недвижимости, что исключает завышение цен на недвижи. Наша команда – это команда профессионалов и единомышленников, объединеных общим желаниемплиоч. Основываясь на наших ценностях и принципах, команда агентства недвижимости Alanya Investment решает нетанднртны:
- поиск ve проектирование частных домов в Aлании;
- « эконом » dan « премиум » сегмента'ya kadar olan kredi kartlarına geçiş;
- оценка инвестиционной привлекательности проектов;
- установка veya замена встроенной мебели veya нашей собственной мебельной фабрики;
- индивидуальный дизайн ve ремонт в купленных квартирах.