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ALANYA INVESTMENT

Türkei, Kestel Mah. Kızılkuyu Cad. NO:8/12 ALANYA
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ALANYA INVESTMENT
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Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2008
Sprachen
Sprachen
English
Webseite
Webseite
www.alanyainvestment.com
Beschreibung des Unternehmens

Alanya Investment — агентство недвижимости, входящее в состав строительной групы. 2008 года мы строим качественные и уютные дома и квартиры в Алании.

Агентство недвижимости Аланья Инвестмент – универсальный оператор, предлагающий професионль. Практически неограниченный портфель объектов недвижимости, позволяет клиентам вылодн ккупить, продь. У нас есть собственные строительные проекты в базе данных.

Alanya Investment ответственно подходит к выбору места строительства и поставщиков качественых стоительных мате. Наше агентство недвижимости сотрудничает с ведущими компании, предварительно проверяя благондежн.

Агентство недвижимости Alanya Investment стало надежным партнером как для турецких, так и для иностраных компаи.

Alanya Investment большой выбор готовых квартир. Мы работаем напрямую собственниками вторичной недвижимости, что исключает завышение цен на недвижи. Наша команда – это команда профессионалов и единомышленников, объединеных общим желаниемплиоч. Основываясь на наших ценностях и принципах, команда агентства недвижимости Alanya Investment решает нетанднртны:

  • поиск ve проектирование частных домов в Aлании;
  • « эконом » dan « премиум » сегмента'ya kadar olan kredi kartlarına geçiş;
  • оценка инвестиционной привлекательности проектов;
  • установка veya замена встроенной мебели veya нашей собственной мебельной фабрики;
  • индивидуальный дизайн ve ремонт в купленных квартирах.
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Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Wohnanlage Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Türkei
Immobilienagentur: ALANYA INVESTMENT

Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Демирташ – район в 25 км на восток от Алании. Равнинная местность между Средиземным морем и Торосскими горами.

В Демирташе нет толпы иностранных туристов, но много туристов из Стамбула, Анкары, Германии. В Демирташ приезжают те, кто хочет провести свой отдых с семьей и друзьями, максимально насладитя.

Пляжи Демирташа отличаются широкими прибрежными зонами, песчаными пляжами и пологим входом в море.  Краснокнижные черепахи карета-карета выбирают Демирташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прибрежной линии строго контролируют государственные органы. Пляжи облагорожены, оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодеваний и душевыми. В следующем году запланировано открытие еще 2 частных пляжей в Демирташе.

Демирташ хорошо обустроен для постоянного проживания. Здесь есть банкоматы, отделение почты, школы и детские садики, супермаркеты, детские и спортивные. Раз в неделю, в центре района, проходит еженедельный фермерский рынок, где можно купить свежие фрук. Так же, можно заказать доставку продуктов из ближайшего супермаркета.

В Демирташе есть рестораны домашней кухни с доставкой на дом, а на набережной можно посидеть врет.

В Демирташе строятся новые жилые комплексы с коммерческими помещениями и большими териториями. На площади 2500 кв.м. расположено 62 квартиры в одном жилом блоке. Большая территория с бассейном и развлечениями находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Удаленность от моря составляет 2500 м, для удобства жильцов будет запущен трансфер до пляжа.

В жилом комплексе представлены квартиры планировкой:

  • 1 + 1 площадью 43 – 52 кв.м.
  • 2 + 1 площадью 66 – 67 кв.м.
  • 2 + 1 дуплекс площадью 97 – 102 кв.м.
  • 4 + 1 дуплекс площадью 176 кв.м.

Для владельцев квартиры предусмотрена инфраструктура:

  • Трансфер на пляж
  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Фитнес-зал
  • Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Зона отдыха
  • Мини – гольф
  • Площадка для йоги
  • Зона барбекю с беседкой и мангалом
  • Душевые кабины и раздевалки
  • Кинозал
  • Лобби

Во всех квартирах в Демирташе выполнена чистовая отделка, установлена встроенная кухня с гранитй. Все места для бытовой техники оборудованы необходимыми розетками и водоподводом, где это необходим.

Приобрести квартиру можно в рассрочку с отсрочкой платежа до сентября 2023 года.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Wohnanlage ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Türkei
Kapitulation vor: 2023
Immobilienagentur: ALANYA INVESTMENT

Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко от цента Алании ипл. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь своим владельцам, кот. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфраструктура, планировкап.

 

Расстояние до ближайшего пляжа составляет 10 минут езды на машине. Поблизости комплекса расположены кафе, рестораны, магазины. До торгового центра Аланиум можно доехать на машине за 10 минут. Ближайшая больница находится в 7 минутах езды. Самая оживленная улица Алании находится в 10 минутах езды от жилого комплекса.

 

Комплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Здесь будет размещено два 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1 + 1 + пли. Квартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. К комплексу будет прилегать частная територия, на которой расположится социальная инфратруктура. Это идеальный выбор для тех, кто ищет жилье в центре курортного города или планирует приобрестинед.

 

Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1 + 1 выходят на Средиземное море. Квартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жильп для. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Квартиры 2 + 1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие виз. Квартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. Просторные дуплексы 3 + 1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживния большо. Каждый день вас будет встречать чарующий вид на Средиземное море из любой точки дуплекса.

 

На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Пока ваши дети играют на детской площадке, можно поплавать в бассейне или укрыться от летнего зноя. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецк.

 

Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет нелько стетьеоблад. После получения ВНЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Получая гражданство, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услуга.

 

В последнее время найти квартиры в Алании вызывает трудность у иностранцев. Можно столкнуться с рядом проблем, например, незнание турецкого языка, непонимание процесов купли. Всегда существует вероятность быть обманутым, ведь многие не знают важных нюансов. Обратившись к нам, мы поможем вам купить квартиру в Алании на основе ваших предпочтений и пожелний. Вам не придется беспокоиться о документах, потому что их оформление мы берем на себя.

 

Завершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. До этого времени вы можете воспользоваться преимуществом беспроцентной рассрочки до полного знвет. Это позволит сохранить текущую стоимость недвижимости и совершать платежи по индивидуальному плнту. Первый платеж по рассрочке составляет 35%.

 

Квартира в Газипаше от застройщика
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Türkei
Kapitulation vor: 2024
Immobilienagentur: ALANYA INVESTMENT

Продажа квартиры в Газипаше от застройщика с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на восток от Алании с населением 52000 человек. Газипаша имеет собственную городскую инфраструктуру и шикарные песчано-галечные пляжи. Газипаша находится на равнине между Средиземным морем и Торосскими горами. Центральный пляж Газипаши находится между руинами античного города Селенус и Пещерой Кылын, вдол.

Медицинская сфера в Газипаше хорошо развита, есть поликлиники, городская больница, стоматологичеки. Так же, есть косметологические кабинеты, салоны красоты, фитнес клубы и йога студии. Жизнь в Газипаше имеет размеренный ритм и максимальное единение с природой.

В Газипаше есть государственные и частные школы, детские садики, филиал университета Аллаадина Кек. По всему городу находятся детские и спортивные площадки, проложены велосипедные дорожки. Город хорошо развит для постоянного проживания и отдыха. И продолжает развиваться дальше.

Газипаша отличается размеренным образом жизни и большими перспективами на рынке недвижимости. Здесь строятся большие красивые комплексы с хорошей инфраструктурой, а район и городская инфрастр.

В Газипаше находится международный аэропорт, который принимает туристов круглый год. Одно из основных преимуществ аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси вы будете уже дома, н.

Проект жилого комплекс находится на расстоянии 1000 м до берега моря и всего в 3 км от аэропрта Газ. В нескольких минутах ходьбы от дома находятся рестораны, супермаркеты, бары. На закрытой территории находится один жилой блок на 58 квартир с инфраструктурой и сдом, помпет.

Покупая квартиру в Газипаше, вы будете жить со всеми удобствами в доме с инфраструктурой пятизвезд. На территории будут доступны:

  • Бассейн
  • Детская площадка в саду
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Комната развлечений
  • Комната для сквоша
  • Соляная комната
  • Парная
  • Зона отдыха
  • Кафе – бар
  • Мини-клуб

Во всех квартирах выполнен ремонт от застройщика. Стелы окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов, на полу – керамогранитная плитка. В кухне и ванной комнате установлена встроенная мебель и сантехника.

Квартиры имеют планировку 1 + 1 и 2 + 1 имеют кухню-гостиную американского типа с выходом набаба.

Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам подобрать мебель и технику для дома, проконтролируют досавкуи. Вы сможете заехать в уже обставленную по вашему вкусу квартиру. А так же, помогут подключить счетчики на свет и воду, оформить страховку и сформировать пакетлоку.

Что бы подобрать квартиру, планировку и согласовать условия уплаты, свяжитесь с нами черезе фомута.

 

Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargicak, Türkei
Kapitulation vor: 2023
Immobilienagentur: ALANYA INVESTMENT

Роскошная вилла с видом на море в Алании

Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать видругим домам.

В Каргыджаке прекрасные галечные пляжи с пологим входом в воду. Все пляжи оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми. Работаю пляжные кафе со средиземноморской кухней и напитками.

Каргыджак отлично подойдет для тех, кто ценит личный комфорт и открытое пространство. Большинство квартир и вилл обладает изумительным видом на всю Аланию и ее достопримечательности.

Проект состоит из 12 частных вилл с собственным бассейном и теркиторией, которые построены нате. Каждой вилле принадлежит земельный участок с ландшафтным дизайном от 300 до 463 кв.м., а пломадь. Планировка вилл есть 3 + 1 и 4 + 1.

Во всех виллах будет выполнен ремонт, дома будут подготовлены к заселению. Кухня – салон американского типа, со встроенной кухонной мебелью с гранитной столешницей и вых. В кухне установлены вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф. В ванной комнате установлена сантехника и мебель. Каждая вилла оснащена теплым полом, видеодомофоном и системой « умный дом ».

На территории комплекса вилл будет доступна инфраструктура пятизвездочного отеля. Будут доступны:

  • бассейн
  • крытый бассейн
  • детский бассейн
  • аквапарк
  • СПА-комплекс: сауна, парная, хамам, джакузи
  • фитнес
  • фитнес салон
  • кинотеатр
  • детская площадка, детская игровая комната
  • Теннисный корт, баскетбольная площадка,
  • Игровая комната: настольный теннис, бильярдная
  • Охрана, система камер видеонаблюдение
  • Парковка
  • Зона для барбекю
  • Продуктовый магазин

 

Окончание строительства запланировано на декабрь 2023 года. Для каждого клиента есть беспроцентная рассрочка от застройщика и индивидуальные условия оплаты.

Менеджеры Alanya Investment помогут выбрать дом вашей мечты и согласуют индивидуальные условия приобретение. Напишите нам, и мы свяжемся с вами.

Apartment in a residential complex in Kestel
Wohnanlage Apartment in a residential complex in Kestel
Karakocali, Türkei
Kapitulation vor: 2023
Immobilienagentur: ALANYA INVESTMENT

Квартира в жилом комплексе в Кестеле

Кестель – самый европеизированный район Алании. Он находится в 8 км за восток от центра Алании и состоит из 5-этажных жилых комплексов сиобствены. Большая часть жилой части Кесетеля находится в 700 м зоне от берега Средиземного моря, поэтому дйт.

На територии Кестеля находится университет города Аланья, русскоязычная школа Класика М, частные.  С каждым годом в Кестеле открываются новые супермаркеты, кофейни, аптеки. Жить в Кестеле становится более разнообразной и увлекательной.

Набережная Кестеля оборудована велосипедными и прогулочными дорожками, тренажерами, азбиты парки. В парках есть беседки, куда можно выйти на пикник с друзьями и родственниками.

Квартира в Кестель будет прекрасным выбором, если вы планируете отдыхать в Турции или расматепривает. Некоторые жители Кестеля проводят несколько месяцев году в своей квартире, остальное время сдаюте.  В Кестеле проживает много жителей северной Европы. Кестель больше походит на уютный европейский городок, чем на турецкий город.

Жилой комплекс состоит из одного пятиэтажного здания с территорией 1338 кв.м. на растояние 750мрт. Всего в доме будет 20 апартаментов планировкой 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1 дуплекс, 3 + 1 дуплекс. Есть квартиры с выходом в сад и пентхаусы.  В пешей доступности от дома протекает река Дымчай.

Владельцы апартаментов будут доступны:

  • Бассейн
  • Детский бассейн
  • Сауна
  • Спорт салон
  • Крытая парковка

На территории комплекса будет беспроводной интернет. По периметру территории установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения. В комплексе постоянно будет проживать капыджи и ухаживать за територией.

Во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка. Кухня-салон американского типа с выходом на балкон или террасу. В кухне и ванных комнатах установлена сантехника и встроенная мебель с гранитной столешницей. В ванной будет установлен проточный водонагреватель. В квартире будет выполнен монтаж межкомнатных и входных дверей. На полу будет керамогранитная плитка.

Проект будет готов к заселению в октябре 2023 года, для проживания и сдачи в аренду нужно бедет тол. Постродажный сервис Alanya Investment поможет укомплектовать вам квартиру в режиме онлайн и офлайн.

Напишите нам, что бы менеджеры Alanya Investment предоставили вам полную информацию по этим и другим проектам.

 

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Wir sind eine Immobilienberatung in der Türkei, die türkischen und ausländischen Investoren fundamentale Investitions- und Immobilienverwaltungsdienstleistungen anbietet. Mit einem tiefen Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Kapitalzuwachs, Vermögensbewertung und den sich ständig ändernden Markttrends bieten wir kugelsichere Anlagestrategien in Verbindung mit sachlichen Erkenntnissen in die türkische Immobilienbranche. 

Wenn es um den Kauf, Verkauf oder die Verwaltung von Vermögenswerten geht, sind wir nicht an traditionelle Investitionsgrenzen gebunden und suchen ständig nach innovativen Lösungen für unsere Kunden. Wir haben ein attraktives Portfolio von 300 + -Angeboten für Wohn- und Gewerbeimmobilien, mit denen Käufer durch eine Reihe von Projekten navigieren können, die von führenden Bauherren und Entwicklern in der ganzen Türkei geplant wurden.

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Mehal Gruppe Mit fast 20 Jahren Erfahrung bedienen wir weiterhin unsere geschätzten Kunden,

Wir unterstützen und bedienen Sie beim Kauf einer Wohnung, bei der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis, bei der Beantragung der Staatsbürgerschaft oder bei der Eröffnung eines Bankkontos.

Gemeinsam mit Ihnen wählen wir das Beste aus den Apartments für Sie aus, Wir helfen Ihnen bei der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis. Wir helfen Ihnen bei Staatsbürgerschaftsverfahren,

Wir arbeiten aktiv in den Gebieten Istanbul, Esenyurt und Beilikyuzu und helfen Ihnen teilweise bei der Suche nach Wohnungen in Buyukchekmedzhe, Bakhchehir und Avjylar und sogar in anderen Teilen Istanbuls.

Kontaktieren Sie uns, um all diese Dienste zu nutzen. ☏ - 0542 358 78 09 ☏ - 0212 853 82 51 ☏ - 0212 853 82 52 @ -

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