Что такое коммерческая аренда
Процесс сдачи нежилых объектов недвижимости в аренду называется коммерческой арендой. Под это определение попадает любая недвижимость коммерческого типа, от офисов и отдельных помещений до торговых и производственных площадей. Главная выгода от такого типа аренды заключается в отсутствии необходимости покупать собственные объекты недвижимости — вместо этого заключается гибкий договор, который часто можно досрочно разорвать.
Основные объекты аренды:
- Офисы и отдельные помещения. Офисная аренда включает в себя сдачу в аренду помещений для работы бизнеса. Это могут быть как отдельные кабинеты, так и целые этажи в офисных зданиях.
- Торговые площади. Заключение договора на предоставление недвижимости, для розничной торговли, размещения ресторанов, кафе или сервисов для потребителей.
- Склады и производственные площади. Складские и производственные помещения также арендуются для осуществления бизнес-деятельности, связанной с хранением товаров или производственными процессами.
Срок коммерческой аренды может варьироваться от краткосрочной (от нескольких месяцев) до долгосрочной (от 3 до 10 лет и более). Долгосрочные контракты обычно заключаются с крупными и стабильными арендаторами, в то время как краткосрочные чаще заключаются с малым бизнесом и стартапами.