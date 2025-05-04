Процесс сдачи нежилых объектов недвижимости в аренду называется коммерческой арендой. Под это определение попадает любая недвижимость коммерческого типа, от офисов и отдельных помещений до торговых и производственных площадей. Главная выгода от такого типа аренды заключается в отсутствии необходимости покупать собственные объекты недвижимости — вместо этого заключается гибкий договор, который часто можно досрочно разорвать.

Основные объекты аренды:

Офисы и отдельные помещения. Офисная аренда включает в себя сдачу в аренду помещений для работы бизнеса. Это могут быть как отдельные кабинеты, так и целые этажи в офисных зданиях.

Офисная аренда включает в себя сдачу в аренду помещений для работы бизнеса. Это могут быть как отдельные кабинеты, так и целые этажи в офисных зданиях. Торговые площади. Заключение договора на предоставление недвижимости, для розничной торговли, размещения ресторанов, кафе или сервисов для потребителей.

Заключение договора на предоставление недвижимости, для розничной торговли, размещения ресторанов, кафе или сервисов для потребителей. Склады и производственные площади. Складские и производственные помещения также арендуются для осуществления бизнес-деятельности, связанной с хранением товаров или производственными процессами.

Срок коммерческой аренды может варьироваться от краткосрочной (от нескольких месяцев) до долгосрочной (от 3 до 10 лет и более). Долгосрочные контракты обычно заключаются с крупными и стабильными арендаторами, в то время как краткосрочные чаще заключаются с малым бизнесом и стартапами.