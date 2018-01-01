Апартаменты

Апартаментами называют одно или несколько помещений, в которых можно проживать на постоянной основе. У такого вида недвижимости предусмотрены кухня, санузел и жилые комнаты. В зависимости от типа, апартаменты могут располагаться в домах жилого назначения и коммерческих зданиях . Условно говоря, такой вид жилья представляет собой нежилые помещения, в которых предусмотрены условия для постоянного проживания.

В чем отличие от квартир?

От обычных квартир апартаменты отличаются правовым статусом. Юридически они считаются нежилым типом недвижимости, как, к примеру, рестораны и офисы. В обязанность застройщика апарт-комплексов не входит обеспечение жильцов магазинами, школами, детсадами и другими инфраструктурными объектами. Будущим владельцам важно также учесть, что в апартаментах не разрешается оформлять постоянную регистрацию. Это может создать сложности при определении детей в детсады и учебные учреждения.

Отдельно стоит учесть коммунальные платежи. В апартаментах, за счет их нежилого статуса, комуслуги дороже, чем в аналогичных по площади квартирах в среднем на 15-20%. Похожая ситуация обстоит с имущественным налогом, который на жилье в апарт-комплексах установлен выше, чем на квартиры.

Классификация апартаментов

Такой тип недвижимости принято подразделять на 4 вида:

Апарт-отели. Тип жилья, который зачастую арендуется на короткий срок. Жильцы могут пользоваться услугами, как в гостиничном номере.

Тип жилья, который зачастую арендуется на короткий срок. Жильцы могут пользоваться услугами, как в гостиничном номере. Доходные дома . Такая недвижимость приобретается для последующей сдачи номеров в аренду на длительный срок.

Такая недвижимость приобретается для последующей сдачи номеров в аренду на длительный срок. Кондоминиум . Тип жилья, распространенный в США. Его можно снимать, а впоследствии выкупить для личного пользования или сдачи в аренду.

Тип жилья, распространенный в США. Его можно снимать, а впоследствии выкупить для личного пользования или сдачи в аренду. Многофункциональные комплексы. Апартаменты, расположенные в таких домах, больше других похожи на обычные квартиры. Их можно продавать, сдавать в аренду и использовать для постоянного проживания.

Преимущества апартаментов

У такого типа жилья есть ряд очевидных плюсов:

Гостиничные услуги. При покупке апартаментов в гостинице или отеле владелец может, к примеру, регулярно заказывать в номер уборку или доставку еды.

При покупке апартаментов в гостинице или отеле владелец может, к примеру, регулярно заказывать в номер уборку или доставку еды. Продуманное месторасположение. Апарт-комплексы чаще всего возводятся в центральных частях городов, где развита инфраструктура, или в пригородах с чистой экологией.

Апарт-комплексы чаще всего возводятся в центральных частях городов, где развита инфраструктура, или в пригородах с чистой экологией. Высокий спрос. Такое жилье хорошо сдается в аренду: к нему проявляют повышенный интерес командировочные, иностранные студенты, молодые семьи.

Такое жилье хорошо сдается в аренду: к нему проявляют повышенный интерес командировочные, иностранные студенты, молодые семьи. Невозможность взыскания. В соответствии с законодательством, жилье в апарт-комплексах не относится к недвижимости жилого типа. Следовательно, отсутствует возможность его взыскания за неуплату долгов.

В соответствии с законодательством, жилье в апарт-комплексах не относится к недвижимости жилого типа. Следовательно, отсутствует возможность его взыскания за неуплату долгов. Свободная планировка. В большинстве случаев владельцам предоставляется возможность самим разграничить территорию.

Недостатки апартаментов

К минусам такой недвижимости можно отнести:

Отсутствие возможности прописаться. Если жилье находится в здании коммерческого типа, в нем нельзя оформить прописку. Такая возможность есть только у владельцев апартаментов, расположенных в отелях или гостиницах .

Если жилье находится в здании коммерческого типа, в нем нельзя оформить прописку. Такая возможность есть только у владельцев апартаментов, расположенных в . Не предусмотрены льготы. Поскольку апартаменты не определяются как жилые помещения, их нельзя приобрести с использованием жилищных субсидий, семейного капитала и других государственных льгот.

Поскольку апартаменты не определяются как жилые помещения, их нельзя приобрести с использованием жилищных субсидий, семейного капитала и других государственных льгот. Сложная перепланировка. Владельцам требуется соблюдать особые нормы ввиду того, что жилье в апарт-комплексах относятся к недвижимости коммерческого типа.

Резюмируя вышесказанное: покупка апартаментов хорошо подходит тем, кто желает проживать в центре города и при этом пользоваться гостиничными услугами. Если же первостепенное значение имеют прописка, льготы, невысокие налоги и развитая инфраструктура, лучше остановить выбор на обычной квартире.