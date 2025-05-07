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Продажа новостроек в Большом Лондоне

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Таунхаус Oh So Close DarGlobal
Таунхаус Oh So Close DarGlobal
Лондон, Великобритания
от
$742,145
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Избегите шума и суеты центрального Лондона и откройте для себя эксклюзивный оазис в самом сердце Илинга, Западный Лондон с Oh So Close.Расположенный всего в нескольких шагах от живописного парка Уолпола и безмятежного парка Ламмас, этот престижный отель предлагает идеальное сочетание спокойс…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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