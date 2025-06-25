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Дома в Кенте, Великобритания

Tunbridge Wells
4
Tonbridge and Malling
3
Cranbrook
3
7 объектов найдено
Дом 5 спален в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 5 спален
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Этот дом площадью 2239 кв. футов может похвастаться садом, выходящим на юго-запад, и двойным…
$2,10 млн
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Дом 4 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 4 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этот потрясающий отдельно стоящий дом предлагает 1846 кв. футов тщательно спроектированного …
$1,33 млн
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Дом 3 спальни в Cranbrook, Великобритания
Дом 3 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Откройте для себя красоту природы в закрытом комплексе из 28 частных домов с тремя и четырьм…
$749,831
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Дом 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Дом 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Эти стильные отдельно стоящие средиземноморские виллы расположены в Аспе, очаровательном гор…
$843,868
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Дом 3 спальни в Paddock Wood, Великобритания
Дом 3 спальни
Paddock Wood, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в потрясающий новый комплекс на южной окраине Paddock Wood, предлагающий ко…
$749,831
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Дом 4 спальни в Cranbrook, Великобритания
Дом 4 спальни
Cranbrook, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Шагните в роскошь с этим просторным 4-комнатным, 2-ванным отдельным домом площадью 1414 кв. …
$924,576
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Дом 4 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Дом 4 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Эта красивая вилла с 4 спальнями и 3 ванными комнатами в востребованном районе Инжекум предл…
$1,65 млн
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Параметры недвижимости в Кенте, Великобритания

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