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Квартиры в Кенте, Великобритания

Tonbridge and Malling
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 2 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Ощутите роскошь жизни в этих апартаментах с 2 спальнями, площадью 817 кв. футов с балконом, …
$874,221
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Квартира 3 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 3 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Почувствуйте вершину изысканности в этом пентхаусе с 3 спальнями. Площадью 1506 кв. футов, о…
$1,40 млн
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Квартира 1 спальня в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 1 спальня
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Ощутите роскошную жизнь в самом сердце Бетнал Грин, E2. Расположенный вдоль берегов Риджентс…
$531,276
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Квартира 1 спальня в Sheerness, Великобритания
Квартира 1 спальня
Sheerness, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Эти современные апартаменты с 1 спальней предлагают идеальное жилое пространство с современн…
$453,386
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