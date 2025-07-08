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Квартиры с садом в Кенте, Великобритания

Tonbridge and Malling
11
Суэйл
6
Sheerness
6
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 2 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Испытайте вечную элегантность с этой уникальной 2-комнатной двухкомнатной квартирой в истори…
$791,579
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Квартира 3 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 3 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Откройте для себя современную элегантность в этой красиво оформленной 3-комнатной квартире в…
$1,02 млн
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Квартира 2 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 2 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Добро пожаловать в квартиру 109 в Гиллеспи Дом, красиво спроектированный дом с 2 спальнями, …
$614,298
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 2 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Шаг в современную элегантность в этой красиво спроектированной 2-комнатной квартире, располо…
$818,672
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