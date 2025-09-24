Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Англия
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Англии, Великобритания

Лондон
600
Вестминстер
4
Уэмбли
22
Сити
9
Квартира Удалить
Очистить
613 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 м²
Этаж 7/7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This 7th floor 1 bedroom apartment set over 517 sq…
$4,099
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 16 м²
Этаж 8/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: A newly refurbished three bedroom apartment locate…
$9,459
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Вестминстер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Вестминстер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Living in this luxurious two-bedroom apartment in …
$7,379
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: The apartment features elegant bedrooms, one with …
$7,613
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 8/15
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: A beautifully designed one bedroom luxury apartmen…
$4,099
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Step into luxury with this fully furnished service…
$12,299
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Вестминстер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Вестминстер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Living in this luxurious two-bedroom apartment in …
$7,028
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Step into a world of historic charm and luxury at …
$22,840
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Apartment with Balcony to Rent on Edgware Road in …
$6,641
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This large and bright newly interior decorated two…
$6,149
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Сити, Великобритания
Квартира 1 спальня
Сити, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished Serviced 1 Bedroom Apartment to Re…
$6,149
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Luxuriate in this exquisite one bedroom serviced a…
$8,785
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Вестминстер, Великобритания
Квартира 1 спальня
Вестминстер, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 8/9
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Welcome to this exquisite one bedroom apartment on…
$4,428
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Вестминстер, Великобритания
Квартира 1 спальня
Вестминстер, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 9
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This delightful apartment offers a spacious and co…
$4,426
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This stunning apartment offers three spacious doub…
$9,839
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 м²
Количество этажей 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Lower ground floor apartment available now! Thi…
$4,305
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Уэмбли, Великобритания
Квартира 1 спальня
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Life here is relaxed, apartments are spacious, des…
$2,425
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: If you’re looking for a spacious and elegant apart…
$6,882
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: A stunning example of luxury living in the heart o…
$6,617
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 м²
Этаж 2/5
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Lovely two bedroom flat on the second floor, measu…
$811,349
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 6
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: A stunning two bedroom home in Kensington, near th…
$55,729
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Вестминстер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Вестминстер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 7/7
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This apartment is located on the seventh floor and…
$7,056
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 6 м²
Этаж 2/2
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Situated on the first floor of a converted riversi…
$5,580
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This stunning apartment offers three spacious doub…
$9,839
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Welcome to Nine Elms, London SW11, where luxury li…
$7,759
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Вестминстер, Великобритания
Квартира 1 спальня
Вестминстер, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Discover this elegant fully furnished 1 bedroom fl…
$4,428
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Beautiful 1 Bedroom Apartment to Rent in Nine Elms…
$4,099
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/10
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Modern 2 Bedroom Apartment to Rent in Canary Wharf…
$5,710
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Этаж 2/3
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This stunning three-bedroom apartment is located i…
$34,550
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/10
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This luxury apartment is situated on the 5th floor…
$6,325
в месяц
Оставить заявку

Типы недвижимости в Англии

квартиры-студии