  2. Великобритания
  3. Уэмбли
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Уэмбли, Великобритания

8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Уэмбли, Великобритания
Квартира 1 спальня
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This flat is a bright and well-proportioned one-be…
$2,453
в месяц
Квартира 1 спальня в Уэмбли, Великобритания
Квартира 1 спальня
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Life here is relaxed, apartments are spacious, des…
$2,353
в месяц
Квартира 3 спальни в Уэмбли, Великобритания
Квартира 3 спальни
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 9
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: A chic three-bedroom, two-bathroom flat located in…
$4,265
в месяц
Квартира 1 спальня в Уэмбли, Великобритания
Квартира 1 спальня
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This high-specification studio apartment is situat…
$2,576
в месяц
Квартира 1 спальня в Уэмбли, Великобритания
Квартира 1 спальня
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This home benefits from a full range of services, …
$2,899
в месяц
Квартира 2 спальни в Уэмбли, Великобритания
Квартира 2 спальни
Уэмбли, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 9
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This is a unique brand new apartment with large te…
$2,978
в месяц
Квартира в Уэмбли, Великобритания
Квартира
Уэмбли, Великобритания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This high-specification studio apartment is situat…
$2,576
в месяц
Квартира в Уэмбли, Великобритания
Квартира
Уэмбли, Великобритания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: This impeccably designed studio apartment is posit…
$20,496
в месяц
