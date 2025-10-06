Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Сити, Великобритания

9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лондон, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Look no further than this stunning fully furnished…
$11,713
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Сити, Великобритания
Квартира 2 спальни
Сити, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 м²
Этаж 1
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Property offers a luxurious lifestyle in the heart…
$12,297
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Сити, Великобритания
Квартира 2 спальни
Сити, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished Serviced 2 Bedroom Apartment to Re…
$9,373
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Сити, Великобритания
Квартира 1 спальня
Сити, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1
Q INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD presents: Fully Furnished Serviced 1 Bedroom Apartment to Re…
$6,149
в месяц
Оставить заявку
