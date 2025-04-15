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Жильё в East Midlands, Великобритания

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ноттингем, Великобритания
Квартира 1 комната
Ноттингем, Великобритания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/3
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
$115,099
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Квартира 2 комнаты в Ноттингем, Великобритания
Квартира 2 комнаты
Ноттингем, Великобритания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
$124,312
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Квартира 1 спальня в Heanor, Великобритания
Квартира 1 спальня
Heanor, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Эти современные апартаменты с 1 спальней предлагают идеальное жилое пространство с современн…
$401,117
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Квартира 3 комнаты в Мансфилд, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Мансфилд, Великобритания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
$138,120
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