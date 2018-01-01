  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Новая резиденция Bluewaters Penthouse напротив пляжа, Bluewaters Island, Дубай, ОАЖ

Новая резиденция Bluewaters Penthouse напротив пляжа, Bluewaters Island, Дубай, ОАЖ

Дубай, ОАЭ
от
€13,12 млн
;
9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и панорамным видом.

Резиденция располагает большой парковкой, пляжным клубом, тренажерными залами, бассейнами, ухоженными садами, детскими и баскетбольными площадками.

Окончание строительства - июль 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт Абу-Даби - 45 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
  • Пляж - 7 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Дубай Марина - 7 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция PLAZA с ресторанами и спа-центром в одном из самых популярных и живописных районов Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€514,919
Жилой квартал MARINA GATE
Дубай, ОАЭ
от
€450,000
Многоквартирный жилой дом Seahaven Tower A
Дубай, ОАЭ
от
€818,946
Жилой комплекс Квартира с потрясающим видом на зеленый район
Дубай, ОАЭ
от
€132,111
Жилой комплекс House
Дубай, ОАЭ
от
€255,318
Вы просматриваете
Новая резиденция Bluewaters Penthouse напротив пляжа, Bluewaters Island, Дубай, ОАЖ
Дубай, ОАЭ
от
€13,12 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция Burj Binghatti Jacob с бассейном и спа-центром рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция Burj Binghatti Jacob с бассейном и спа-центром рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€2,15 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает консьерж-сервисом, парковкой, инфинити-бассейном, спа-центром, тренажерным залом. Окончание строительства - 3 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Яхт-клуб - 2 минуты Дубай Молл - 5 минут Дубай Опера - 5 минут Международный финансовый центр Дубая - 7 минут Дубай Крик - 10 минут Международный аэропорт - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | Cloud Tower | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Cloud Tower | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€303,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в Jumeirah Village Triangle, известном как Cloud Tower от Tiger Group. План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 40% На передачу – 20% После передачи – 20% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны меблированный BUA; 1200 кв. Порошковая комната Встроенный в гардеробе Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Медицинский центр Досуг и Парк Баскетбол и теннисный корт Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Спа и Сауна Йога и Медитация Шоппинг и супермаркет Доступ к пляжу Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
Многоквартирный жилой дом Ready Apartments | Investment Buy
Многоквартирный жилой дом Ready Apartments | Investment Buy
Дубай, ОАЭ
от
€202,000
Застройщик: damac properties
Отель Virdis, возвышающийся в самом сердце DAMAC Hills 2, предлагает захватывающие виды на сообщество и город со всех сторон. С поразительными экстерьерами, впечатляющими интерьерами и непревзойденными удобствами, это адрес и инвестиции, которых вы так долго ждали. DAMAC Hills 2, ранее известный как AKOYA, является мастер-сообществом, которое создает уникальный в своем роде жизненный опыт –, вдохновленный водой, спортом и весельем для всех возрастов. На DAMAC Hills 2, кластеры продуманных квартир, таунхаусов и вилл окружены совершенно новым опытом, достопримечательностями, удобствами. Кроме того, лагуны DAMAC имеют множество удобств для детей, таких как горки, пиратские корабли и батуты. DAMAC Hills 2 находится в нескольких минутах езды от центра города, но при этом ощущается как мир. Стратегическое расположение позволяет легко добраться до четырех основных автомагистралей и других сетей, которые позволяют легко добраться до города. Чтобы добраться до DAMAC Hills 2, следуйте по дороге Umm Suqeim на дороге Al Qudra и найдите себя у ворот DAMAC Hills 2 в течение 25 минут. Меблированная квартира Стиральная машина газ духовка холодильник Общественные удобства Водная игровая площадка Пляж Малибу Конный Город Верховая езда, Спортивные сооружения Танцевальная студия Петтинговая ферма DAMAC Properties находится на переднем крае рынка элитной недвижимости на Ближнем Востоке с 2002 года, предоставляя отмеченные наградами жилые, коммерческие и развлекательные объекты по всему региону, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Иордания, Ливан и Оман, а также Великобритания. С тех пор Компания поставила около 32 000 домов с портфелем развития более 34 000 на различных этапах планирования и прогресса.* Объединение усилий с некоторыми из самых выдающихся мировых брендов моды и стиля жизни, DAMAC привнес на рынок новые и захватывающие жизненные концепции в сотрудничестве, которые включают в себя поле для гольфа, управляемое The Trump Organization, и роскошные дома в сотрудничестве с Versace, Fendi Casa, Just Cavalli, Paramount Hotels & Resorts, Ротана и Radisson Hotel Group. DAMAC Properties с последовательным видением и сильным импульсом строит новое поколение элитной жизни на Ближнем Востоке.
Realting.com
Перейти