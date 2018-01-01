Новая резиденция Bluewaters Penthouse напротив пляжа, Bluewaters Island, Дубай, ОАЖ

Дубай, ОАЭ

от €202,000

Отель Virdis, возвышающийся в самом сердце DAMAC Hills 2, предлагает захватывающие виды на сообщество и город со всех сторон. С поразительными экстерьерами, впечатляющими интерьерами и непревзойденными удобствами, это адрес и инвестиции, которых вы так долго ждали. DAMAC Hills 2, ранее известный как AKOYA, является мастер-сообществом, которое создает уникальный в своем роде жизненный опыт –, вдохновленный водой, спортом и весельем для всех возрастов. На DAMAC Hills 2, кластеры продуманных квартир, таунхаусов и вилл окружены совершенно новым опытом, достопримечательностями, удобствами. Кроме того, лагуны DAMAC имеют множество удобств для детей, таких как горки, пиратские корабли и батуты. DAMAC Hills 2 находится в нескольких минутах езды от центра города, но при этом ощущается как мир. Стратегическое расположение позволяет легко добраться до четырех основных автомагистралей и других сетей, которые позволяют легко добраться до города. Чтобы добраться до DAMAC Hills 2, следуйте по дороге Umm Suqeim на дороге Al Qudra и найдите себя у ворот DAMAC Hills 2 в течение 25 минут. Меблированная квартира Стиральная машина газ духовка холодильник Общественные удобства Водная игровая площадка Пляж Малибу Конный Город Верховая езда, Спортивные сооружения Танцевальная студия Петтинговая ферма DAMAC Properties находится на переднем крае рынка элитной недвижимости на Ближнем Востоке с 2002 года, предоставляя отмеченные наградами жилые, коммерческие и развлекательные объекты по всему региону, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Иордания, Ливан и Оман, а также Великобритания. С тех пор Компания поставила около 32 000 домов с портфелем развития более 34 000 на различных этапах планирования и прогресса.* Объединение усилий с некоторыми из самых выдающихся мировых брендов моды и стиля жизни, DAMAC привнес на рынок новые и захватывающие жизненные концепции в сотрудничестве, которые включают в себя поле для гольфа, управляемое The Trump Organization, и роскошные дома в сотрудничестве с Versace, Fendi Casa, Just Cavalli, Paramount Hotels & Resorts, Ротана и Radisson Hotel Group. DAMAC Properties с последовательным видением и сильным импульсом строит новое поколение элитной жизни на Ближнем Востоке.