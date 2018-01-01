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  3. Новый комплекс элитных вилл Ara (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ

Новый комплекс элитных вилл Ara (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€8,24 млн
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19
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О комплексе

Предлагаются красивые меблированные виллы с бассейнами.

Резиденция располагает зелеными зонами и пляжем.

Окончание строительства - август 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
  • Mall of Emirates - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 35 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новый комплекс элитных вилл Ara (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€8,24 млн
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer 2 bedroom apartment, located in Port De La Mer, known as La Voile by Meraas Nearby Neighbourhood; La Mer – 1.0Km Sheikh Zayed Road – 3.4Km DIFC – 3.7Km City Walk – 3.8Km Amenities & Facilities; 2 Bedroom 3 Bath Unfurnished BUA; 1,216 Sqft Laundry area Powder room Balcony / Terrace Open Kitchen Built-in-wardrobe Lobby, lift & waiting area Reception Swimming pool Gym Barbeque area 24/7 Security Dining & Retail outlets Restaurant & Cafe Fitness centre Shopping & Supermarket area Sports court Sea views Beach access Marina & Yacht club Beach volleyball Mosque Water activity Walking trails Community Views For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284  
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