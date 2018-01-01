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Новый масштабный проект таунхаусов Reportage Village в районе Дубайленд, Дубай, ОАЭ

Deira, ОАЭ
от
€589,322
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О комплексе

Комплекс предлагает: парковку для каждого таунхауса, бассейн, тренажерный зал, детский бассейн, детскую игровую площадку, мульти спортивную площадку, площадки для крокета, дзен-сад, сад для йоги, затененные зоны отдыха, площадки для барбекю, ландшафтные зоны, открытый тренажерный зал, беговые дорожки, теннисные корты, гигантскую шахматную площадку, мечеть.

Проект содержит различные типы юнитов:

  • 2 спальни - 1321 таунхаус
  • 3 спальни - 156 таунхаусов
  • 4 спальни - 290 таунхаусов
Удобства и оснащение в доме
  • Личные балконы/террасы
  • Кухонные шкафы и столешницы
  • Полностью выложенные плиткой ванные комнаты и гостевые туалеты
  • Окна с двойным остеклением
  • Душ в каждой ванной комнате
  • Центральное кондиционирование
  • Тумбы и зеркала
  • Прачечная и комната для прислуги в некоторых таунхаусах
  • Некоторые спальни с собственной ванной комнатой
  • Таунхаусы с 4 спальнями имеют внутренний лифт (по желанию)
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в Дубайленде, который предлагает уникальные и современные элитные жилые таунхаусы, обеспечивающие роскошный образ жизни в непосредственной близости от большинства достопримечательностей Дубая, и окружен парками, школами, мечетями и общественными магазинами.

  • Парк развлечений — 5 минут
  • Ярмарка Global Village - 11 минут
  • Университет Zayed - 11 минут
  • ТЦ Дубай Хиллс - 17 минут
  • ТЦ Молл Эмиратов - 23 минуты
Местонахождение новостройки
Deira, ОАЭ

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Новый масштабный проект таунхаусов Reportage Village в районе Дубайленд, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
€589,322
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