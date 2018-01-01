Новый масштабный проект таунхаусов Reportage Village в районе Дубайленд, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €500,667

Сдача в: 2023

Основные моменты; - Комплекс оснащен новейшими удобствами - Расположен в Madinat JL - Предлагает вдохновляющие виды на окружающие ландшафты - Курортная жизнь с очарованием старого города Удобства и услуги; - 1 спальня - 1 ванна - Без мебели - Размер: 816 кв. футов/76 кв.м - Вид на бассейн - Прачечная комната - Открытая кухня - Площадка для барбекю - Бассейн - Спортзал - Рестораны и торговые точки - Медицинский центр - Детские игры - Парк и зона отдыха - Ресторан и кафе - Беговая и велосипедная дорожка - Комната спа и сауны - Водные активности - Магазины и супермаркеты - Место для йоги и медитации - Фитнес клуб - Школа и институт Месторасположение: - 10 мин до пляжа - 15-20 мин до Дубай Марины и Пальм Джумейры - 15-20 мин до Дубай Молл и Бурдж Кхалифы - 15 мин до Эмирейтс Молл