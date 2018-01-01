Новая элитная резиденция Park Views с бассейном и многофункциональным залом, Zabeel, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €461,685

41–74 м² 2

Сдача в: 2024

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! АПАРТАМЕНТЫ В RIVIERA REVE НА БЕРЕГУ КРИСТАЛЬНОЙ ЛАГУНЫ! Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Azizi Riviera Rêve – новый жилой комплекс в самом центре Дубая, в районе Mohammed Bin Rashid City (MBR City). Комплекс расположен на берегу Кристальной лагуны и владельцы недвижимости могут наслаждаться всеми прелестями пляжного отдыха. Прямо с порога открывается завораживающий вид на пляж, а жители района получают доступ ко всевозможным развлечениям. К ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ СТУДИИ И КВАРТИРЫ С 1-3 СПАЛЬНЯМИ! ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА: • Детский и взрослый бассейны олимпийских размеров; • Просторные балконы, открывающие невероятные виды на пляж и район в целом; • Парковка, предлагающая также услуги парковщика; • Беговые дорожки и спортивные площадки с видом на лагуну; • Фитнес-центры и тренажерные залы, оснащенные новейшим оборудованием; • Теннисный корт и йога-студия прямо на берегу Кристальной лагуны; • Система «умный дом», предусмотренная в каждой квартире, призвана облегчить жизнь владельцам элитной недвижимости Дубая в Azizi Riviera Rêve; • Смотровая площадка с завораживающим видом на пляж и лагуну; • Красивые панорамные стеклянные лифты; • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение; • Частный пляж, к которому имеют доступ все владельцы недвижимости в Azizi Riviera Rêve. Комплекс расположен в самом центре города и отсюда можно быстро добраться до любой точки Дубая. Здесь можно найти массу развлечений для детей! Все самые известные достопримечательности Дубая и важные объекты инфраструктуры города находятся в шаговой доступности: • До Пляжа Лагуны 1 минута ходьбы; • До ипподрома Мейдан можно добраться за 3 минуты; • До Бурдж Халифа можно доехать за 10 минут; • До отеля Парус за 18 минут; • До Дубай Молл можно доехать за 10 минут; • До Дубай Марина можно добраться за 20 минут; • До Дубай-Крик за 10 минут; • До Международного аэропорта Дубая за 15 минут. Проект привлекателен для инвестиций благодаря выгодному расположению и современному стилю! ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, РАССКАЖЕМ ПОДРОБНО ОБ ОБЪЕКТЕ, ПРЕДОСТАВИМ ПЛАНИРОВКИ АПАРТАМЕНТОВ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ БЕСПЛАТНО!