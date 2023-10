Дубай, ОАЭ

от €374,452

108 м² 1

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Представляем новый жилой комплекс Mesk at Midtown от Deyaar Properties с элегантными резными апартаментами в районе IMPZ в Дубае. В этом комплексе вы встретите одни из лучших домов со всеми современными удобствами и удобствами. IMPZ (International Media Production Zone) - Международная Медиа Продакшн Зона - это свободная экономическая зона, расположенная на Emirates Road, в непосредственной близости к Dubailand. Находится недалеко от нового международного аэропорта в и в 10-ти минутах езды от Mall of the Emirates. Расположенные в удобном месте, роскошные дома дадут вам и вашей семье доступ к совершенно новому образу жизни. Почти все аспекты резиденций продуманы так, чтобы значительно повысить общий уровень жизни. Вдали от шума и суеты города, комплекс готов познакомить вас и вашу семью с совершенно новым стилем жизни. Окруженный большим количеством зелени и открытого пространства, непринужденная обстановка в сочетании с изысканными удобствами поможет вам поддерживать идеальный баланс между работой и личной жизнью. Комплекс станет частью перспективного сообщества, что обеспечит легкий доступ к широкому спектру развлекательных, развлекательных и торговых центров. Каждый аспект, который вы ищете, концептуализируется, чтобы оправдать ваши ожидания. Учитывая специфику, резиденции в этом комплексе помогут вам найти идеальную обстановку, в которой вы сможете создать много хороших воспоминаний. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Плюсы инвестирования: - Рентабельность инвестиций от 6%. - Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления. - Беспроцентная рассрочка. - Комиссия 0%. - Высокий спрос арендаторов. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!