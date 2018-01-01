Новая резиденция Park Horizon рядом с центром города, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €901,271

99–141 м² 2

Квартира с невероятным морским пейзажем на Арабский залив! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Royal Bay — это 10-этажное роскошное здание, расположенное на полумесяце Palm Jumeirah. Проект состоит из 90 жилых единиц, включает апартаменты и пентхаусы. Все апартаменты имеют обслуживание, жители пентхаусов могут пользоваться частными бассейнами и джакузи. Из окон апартаментов открывается панорамный вид на Арабский залив и горизонт современного Дубая. Из удобств жильцам предоставляется доступ к пейзажному бассейну, тренажерному залу, автомобильной парковке для жильцов и посетителей, частному пляжу, ландшафтным садам, круглосуточные услуги консьержа, уборка апартаментов, детский бассейн, игровая площадка. Квартиры полностью меблированы, спроектированы с использованием высококачественных материалов. Кухни оснащены различной современной техникой, включая встроенную плиту, духовку, посудомоечную машину, холодильник и стиральную машину. Жильцы имеют возможность наслаждаться большим количеством насаждений и свежим воздухом. Из каждой комнаты открывается вид на морской пейзаж. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Royal Bay by Azizi находится в районе Palm Jumeirah, это центральный район с доступом к множеству транспортных развязок. За 30 минут можно доехать до Dubai Mall, за 25 до Burj Al Arab и The Walk JBR. Также примерно в 40 минутах езды находится Международный аэропорт Дубая, а новый Международный аэропорт Al Maktoum — в 50 минутах. Расположенный вдоль великолепного Персидского залива, Royal Bay находится недалеко от кафе, ресторанов и развлекательных заведений города.Поблизости от здания расположены дельфинарий и крупнейший аквапарк. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Комплекс расположен в одном из наиболее популярных туристических районов Palm Jumeirah. Благодаря развитой туристической инфраструктуре поблизости, недвижимость Royal Bay может использовать для долгосрочной и краткосрочной аренды. Средняя доходность проекта составляет от 6% годовых. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!