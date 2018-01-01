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Новая резиденция Park Horizon рядом с центром города, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€516,656
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11
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, ухоженными зелеными зонами, детской игровой комнатой, тренажерным залом.

Окончание строительства - сентябрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом районе между Даунтаун Дубай и Дубай Марина, рядом с кафе, ресторанами и магазинами.

  • Пляж Джумейра - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Park Horizon рядом с центром города, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€516,656
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Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 3 bedroom apartment, located in Dubai Creek Harbour, known as Creek Waters by Emaar Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 1,800 Sqft Maid room Laundry area Powder room Walk-in-closet Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Barbeque area Swimming pool Equipped Gym Outdoor Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Health care centre Kid’s play area Supermarket & Shopping area Jogging, Cycling & Running area Sports facilities Tennis & Basketball court Community hall Fitness centre Spa & Sauna room Fully gated community Spacious cabanas Multipurpse hall Splash Pads Location Nearby; Creek Marina – 05 mins Ras Al Khor Wildlife Sanctuary – 10 mins Dubai International Airport – 10 mins Downtown Dubai – 15 mins Burj Khalifa – 20 mins Jumeirah Beach – 20 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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Агентство: DDA Real Estate
Квартира с невероятным морским пейзажем на Арабский залив! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Royal Bay — это 10-этажное роскошное здание, расположенное на полумесяце Palm Jumeirah. Проект состоит из 90 жилых единиц, включает апартаменты и пентхаусы. Все апартаменты имеют обслуживание, жители пентхаусов могут пользоваться частными бассейнами и джакузи. Из окон апартаментов открывается панорамный вид на Арабский залив и горизонт современного Дубая. Из удобств жильцам предоставляется доступ к пейзажному бассейну, тренажерному залу, автомобильной парковке для жильцов и посетителей, частному пляжу, ландшафтным садам, круглосуточные услуги консьержа, уборка апартаментов, детский бассейн, игровая площадка. Квартиры полностью меблированы, спроектированы с использованием высококачественных материалов. Кухни оснащены различной современной техникой, включая встроенную плиту, духовку, посудомоечную машину, холодильник и стиральную машину. Жильцы имеют возможность наслаждаться большим количеством насаждений и свежим воздухом. Из каждой комнаты открывается вид на морской пейзаж. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Royal Bay by Azizi находится в районе Palm Jumeirah, это центральный район с доступом к множеству транспортных развязок. За 30 минут можно доехать до Dubai Mall, за 25 до Burj Al Arab и The Walk JBR. Также примерно в 40 минутах езды находится Международный аэропорт Дубая, а новый Международный аэропорт Al Maktoum — в 50 минутах. Расположенный вдоль великолепного Персидского залива, Royal Bay находится недалеко от кафе, ресторанов и развлекательных заведений города.Поблизости от здания расположены дельфинарий и крупнейший аквапарк. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Комплекс расположен в одном из наиболее популярных туристических районов Palm Jumeirah. Благодаря развитой туристической инфраструктуре поблизости, недвижимость Royal Bay может использовать для долгосрочной и краткосрочной аренды. Средняя доходность проекта составляет от 6% годовых. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Многоквартирный жилой дом 1BR | The Crestmark | Ellington
Многоквартирный жилой дом 1BR | The Crestmark | Ellington
Дубай, ОАЭ
от
€521,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients 1 bedroom apartment, located in Business Bay, known as The Crestmark by Ellington Amenities & Facilities; 1 Bedroom 2 Bath Unfurnished BUA; 1,026 Sqft Laundry area Powder room Study room Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Barbeque area Fitness centre Secret club room Treadwell fitness Aracade room Kidopolis world ( Ellington Game area ) Outdoor Yoga & Meditation EV Charging station Library area Bicycle track Hub deck Curved outdoor bench Entertainment Facilities; Cabanas Baja Shelf Mini-bowling Alley Arcade & Gaming room Lounge seats Kinetic Garden Secret Club room Bar & Kitchenette Functional Training zone Zen room Access to Wellness Studio For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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