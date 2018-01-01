Новая резиденция Park Horizon рядом с центром города, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
99–141 м²
2
Квартира с невероятным морским пейзажем на Арабский залив!
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Royal Bay — это 10-этажное роскошное здание, расположенное на полумесяце Palm Jumeirah. Проект состоит из 90 жилых единиц, включает апартаменты и пентхаусы. Все апартаменты имеют обслуживание, жители пентхаусов могут пользоваться частными бассейнами и джакузи. Из окон апартаментов открывается панорамный вид на Арабский залив и горизонт современного Дубая.
Из удобств жильцам предоставляется доступ к пейзажному бассейну, тренажерному залу, автомобильной парковке для жильцов и посетителей, частному пляжу, ландшафтным садам, круглосуточные услуги консьержа, уборка апартаментов, детский бассейн, игровая площадка.
Квартиры полностью меблированы, спроектированы с использованием высококачественных материалов. Кухни оснащены различной современной техникой, включая встроенную плиту, духовку, посудомоечную машину, холодильник и стиральную машину. Жильцы имеют возможность наслаждаться большим количеством насаждений и свежим воздухом. Из каждой комнаты открывается вид на морской пейзаж.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Royal Bay by Azizi находится в районе Palm Jumeirah, это центральный район с доступом к множеству транспортных развязок. За 30 минут можно доехать до Dubai Mall, за 25 до Burj Al Arab и The Walk JBR. Также примерно в 40 минутах езды находится Международный аэропорт Дубая, а новый Международный аэропорт Al Maktoum — в 50 минутах.
Расположенный вдоль великолепного Персидского залива, Royal Bay находится недалеко от кафе, ресторанов и развлекательных заведений города.Поблизости от здания расположены дельфинарий и крупнейший аквапарк.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
Комплекс расположен в одном из наиболее популярных туристических районов Palm Jumeirah. Благодаря развитой туристической инфраструктуре поблизости, недвижимость Royal Bay может использовать для долгосрочной и краткосрочной аренды. Средняя доходность проекта составляет от 6% годовых.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!