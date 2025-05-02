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Жилой комплекс Большой комплекс вилл и таунхаусов Athlon с клубами, бассейнами и пляжем, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$2,57 млн
14.04.2025
$2,55 млн
13.04.2025
$2,56 млн
12.04.2025
$2,57 млн
11.04.2025
$2,62 млн
10.04.2025
$2,63 млн
09.04.2025
$2,65 млн
08.04.2025
$2,65 млн
06.04.2025
$2,65 млн
05.04.2025
$2,62 млн
04.04.2025
$2,66 млн
03.04.2025
$2,69 млн
02.04.2025
$2,68 млн
01.04.2025
$2,68 млн
30.03.2025
$2,67 млн
29.03.2025
$2,69 млн
28.03.2025
$2,70 млн
27.03.2025
$2,69 млн
26.03.2025
$2,69 млн
25.03.2025
$2,68 млн
24.03.2025
$2,67 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19737
ID новостройки на Realting
In CRM: 2372371
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Athlon — исключительный жилой проект от компании Aldar, расположенный в процветающем районе Dubailand в Дубае. Недвижимость в проекте Athlon стала воплощением современных стандартов комфортной жизни, предлагая широкий выбор роскошных вилл. Athlon приглашает вас погрузиться в мир роскоши и уюта. Разнообразие планировок удовлетворит самые изысканные семейные потребности.

В проекте воплощено богатство удобств и услуг высшего класса, включая бассейн, фитнес-зал, спортивные сооружения и спа-центры, зону для йоги и беговые дорожки. Все эти удивительные возможности подчеркивают стремление Aldar Athlon создать культуру здорового и активного образа жизни, позиционируя его как востребованное комьюнити для активных жителей Дубая.

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Преимущества

Рассрочка (70/30):

  • 5% - первый платеж;
  • 5% - второй платеж;
  • 10% - третий платеж;
  • 15% - четвертый платеж;
  • 5% - пятый платеж;
  • 15% - шестой платеж;
  • 15% - седьмой платеж;
  • 30% - во время сдачи объекта.
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом районе Дубая.

  • Международный аэропорт Дубай - 25 минут
  • Джумейра-Бич - 30 минут
  • Даунтаун Дубай - 32 минуты
  • Mall of the Emirates - 24 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Большой комплекс вилл и таунхаусов Athlon с клубами, бассейнами и пляжем, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,57 млн
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