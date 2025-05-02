Жилой комплекс Большой комплекс вилл и таунхаусов Athlon с клубами, бассейнами и пляжем, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Athlon — исключительный жилой проект от компании Aldar, расположенный в процветающем районе Dubailand в Дубае. Недвижимость в проекте Athlon стала воплощением современных стандартов комфортной жизни, предлагая широкий выбор роскошных вилл. Athlon приглашает вас погрузиться в мир роскоши и уюта. Разнообразие планировок удовлетворит самые изысканные семейные потребности.

В проекте воплощено богатство удобств и услуг высшего класса, включая бассейн, фитнес-зал, спортивные сооружения и спа-центры, зону для йоги и беговые дорожки. Все эти удивительные возможности подчеркивают стремление Aldar Athlon создать культуру здорового и активного образа жизни, позиционируя его как востребованное комьюнити для активных жителей Дубая.

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Преимущества

Рассрочка (70/30):

5% - первый платеж;

5% - второй платеж;

10% - третий платеж;

15% - четвертый платеж;

5% - пятый платеж;

15% - шестой платеж;

15% - седьмой платеж;

30% - во время сдачи объекта.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом районе Дубая.