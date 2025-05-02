Жилой комплекс Большой комплекс вилл и таунхаусов Athlon с клубами, бассейнами и пляжем, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Athlon — исключительный жилой проект от компании Aldar, расположенный в процветающем районе Dubailand в Дубае. Недвижимость в проекте Athlon стала воплощением современных стандартов комфортной жизни, предлагая широкий выбор роскошных вилл. Athlon приглашает вас погрузиться в мир роскоши и уюта. Разнообразие планировок удовлетворит самые изысканные семейные потребности.
В проекте воплощено богатство удобств и услуг высшего класса, включая бассейн, фитнес-зал, спортивные сооружения и спа-центры, зону для йоги и беговые дорожки. Все эти удивительные возможности подчеркивают стремление Aldar Athlon создать культуру здорового и активного образа жизни, позиционируя его как востребованное комьюнити для активных жителей Дубая.
Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.Преимущества
Рассрочка (70/30):
Недвижимость находится в зеленом районе Дубая.