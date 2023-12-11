  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. DG1 DarGlobal

DG1 DarGlobal

Дубай, ОАЭ
от
€434,808
;
12 1
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

DG1 представляет собой ПЕРВЫЙ из 
серия эксклюзивного люкса 
резиденции с лучшими 
архитектура, высочайшее качество 
Расположение и превосходство
характеристики интерьера.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
19
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом DG1 DarGlobal

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€774,774
Жилой комплекс Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€696,807
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в уникальном комплексе
Дубай, ОАЭ
от
€831,922
Резиденция Современная квартира в культовом районе!
Дубай, ОАЭ
от
€330,350
Многоквартирный жилой дом 1BR | Design Quarter | D3
Дубай, ОАЭ
от
€449,000
Вы просматриваете
DG1 DarGlobal
Дубай, ОАЭ
от
€434,808
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Резиденция Квартира в ЖК с прекрасным местоположением!
Резиденция Квартира в ЖК с прекрасным местоположением!
Дубай, ОАЭ
от
€328,598
Площадь 29–76 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Квартира с 1 спальней в ЖК, который сочетает уникальность природы с городской жизнью. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Azizi Park Avenue at Meydan - строящийся 5-этажный комплекс в районе Mohammed Bin Rashid City в Дубае. Это сочетание природы и городской жизни, это эксклюзивный жилой дом, расположенный в самом центре Дубая, ОАЭ. Этот невысокий жилой комплекс является домом для впечатляющего сочетания квартир с 1 и 2 спальнями, а также роскошных удобств. Во всех апартаментах предусмотрены гостиные, встроенные шкафы и балконы. К каждой спальне примыкает ванная комната. ПЛЮСЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ: - Терраса,зоны отдыха - Фитнес - зал - Бассейн,сауна, СПА - салон - Теннисный корт - Детская площадка - Благоустроенная зеленая территория и детская площадка ПЛЮСЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ: - Популярные торговые центры - Школы и детские сады - Поле для гольфа - Поле для крикета Friday Cricket Ground IPL; - Ипподром Meydan. - Парк Hartland Greens Park; - Заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary; - Пляж Jumeirah Beach. До аэропорта Дубая жильцы Park Avenue могут добраться на автомобиле за 20 минут. На поездку до международного аэропорта Al Maktoum International Airport уйдет около 40 минут. В 5-20 минутах езды от Park Avenue расположены: 1. Meydan Bridge – уникальный волнообразный мост с яркой подсветкой и живописными видами на Дубай. 2. Burj Al Arab – уникальный отель, по форме напоминающий парус. 3. Dubai Creek Tower – одна из самых высоких смотровых площадок эмирата. Расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Бесплатно проконсультируем по объектам Дубая! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!  
Многоквартирный жилой дом MARQUISE SQUARE
Многоквартирный жилой дом MARQUISE SQUARE
Дубай, ОАЭ
от
€32,00 млн
Агентство: Address Property
ЭТО MARQUISE SQUARE в 5 минутах от торгового центра Dubai Mall 7 минут от станции метро в 8 минутах езды от Бурдж-Халифы в 8 минутах езды от DIFC ИНТЕРЬЕР Изготовленные на заказ ламинированные двери европейского производства; Изготовленные на заказ ручки с роскошной матовой черной отделкой; Во всех спальнях есть встроенные шкафы на заказ; Высококачественная итальянская плитка. КУХНЯ Дизайн кухни на заказ, включающий эклектичное сочетание материалов; Столешницы из композитного камня и брызговики с высококачественным кварцем; Полностью интегрированная первоклассная бытовая техника SIEMENS Функция освещения под настенным блоком Шкафы и настенные блоки итальянского производства STOSA ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Светодиодное освещение европейского производства по всей территории; Выключатели и розетки LEGRAND; Проводка Cat 6 с телевизором, телефоном и точками передачи данных к основным приемным и спальням. МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Гостеприимный вестибюль стойки регистрации со стойкой консьержа; 24-часовая служба безопасности; Гостиная для посетителей; Специальное освещение и индивидуальный дизайн на стойке регистрации; 5 пассажирских лифтов и 1 служебный лифт. УСЛУГИ Открытый бассейн на подиуме с детским бассейном Ультрасовременный тренажерный зал Оздоровительный клуб Многофункциональный открытый корт Детская игровая площадка MARQUISE SQUARE НАХОДИТСЯ В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ МЕСТЕ ДУБАЯ Он будет в центре будущего города, и это делает его привлекательной инвестиционной возможностью. Площадь Маркизы расположена на улице Бурдж-Халифа в всемирно известном районе Бурдж-Халифа. Его замечательное расположение находится всего в нескольких минутах от самого высокого здания в мире и ключевых деловых и финансовых районов, включая главный деловой центр Ближнего Востока - Международный финансовый центр Дубая (DIFC).
Жилой комплекс Новая резиденция Elysee Heights с бассейном, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Elysee Heights с бассейном, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€176,872
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парковкой, бассейном, магазинами, круглосуточной охраной, тренажерным залом. Окончание строительства - 1 квартал 2026 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (встроенная варочная панель, встроенная микроволновая печь, посудомоечная машина, встроенный холодильник, стиральная машина) Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 30 минут Экспо 2020 - 20 минут
Realting.com
Перейти