DG1 DarGlobal

Дубай, ОАЭ

от €328,598

29–76 м² 2

Сдача в: 2023

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Квартира с 1 спальней в ЖК, который сочетает уникальность природы с городской жизнью. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Azizi Park Avenue at Meydan - строящийся 5-этажный комплекс в районе Mohammed Bin Rashid City в Дубае. Это сочетание природы и городской жизни, это эксклюзивный жилой дом, расположенный в самом центре Дубая, ОАЭ. Этот невысокий жилой комплекс является домом для впечатляющего сочетания квартир с 1 и 2 спальнями, а также роскошных удобств. Во всех апартаментах предусмотрены гостиные, встроенные шкафы и балконы. К каждой спальне примыкает ванная комната. ПЛЮСЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ: - Терраса,зоны отдыха - Фитнес - зал - Бассейн,сауна, СПА - салон - Теннисный корт - Детская площадка - Благоустроенная зеленая территория и детская площадка ПЛЮСЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ: - Популярные торговые центры - Школы и детские сады - Поле для гольфа - Поле для крикета Friday Cricket Ground IPL; - Ипподром Meydan. - Парк Hartland Greens Park; - Заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary; - Пляж Jumeirah Beach. До аэропорта Дубая жильцы Park Avenue могут добраться на автомобиле за 20 минут. На поездку до международного аэропорта Al Maktoum International Airport уйдет около 40 минут. В 5-20 минутах езды от Park Avenue расположены: 1. Meydan Bridge – уникальный волнообразный мост с яркой подсветкой и живописными видами на Дубай. 2. Burj Al Arab – уникальный отель, по форме напоминающий парус. 3. Dubai Creek Tower – одна из самых высоких смотровых площадок эмирата. Расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Бесплатно проконсультируем по объектам Дубая! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!