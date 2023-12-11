DG1 DarGlobal

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Квартира с 1 спальней в ЖК, который сочетает уникальность природы с городской жизнью.
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- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
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- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Azizi Park Avenue at Meydan - строящийся 5-этажный комплекс в районе Mohammed Bin Rashid City в Дубае. Это сочетание природы и городской жизни, это эксклюзивный жилой дом, расположенный в самом центре Дубая, ОАЭ. Этот невысокий жилой комплекс является домом для впечатляющего сочетания квартир с 1 и 2 спальнями, а также роскошных удобств.
Во всех апартаментах предусмотрены гостиные, встроенные шкафы и балконы. К каждой спальне примыкает ванная комната.
ПЛЮСЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
- Терраса,зоны отдыха
- Фитнес - зал
- Бассейн,сауна, СПА - салон
- Теннисный корт
- Детская площадка
- Благоустроенная зеленая территория и детская площадка
ПЛЮСЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ:
- Популярные торговые центры
- Школы и детские сады
- Поле для гольфа
- Поле для крикета Friday Cricket Ground IPL;
- Ипподром Meydan.
- Парк Hartland Greens Park;
- Заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary;
- Пляж Jumeirah Beach.
До аэропорта Дубая жильцы Park Avenue могут добраться на автомобиле за 20 минут. На поездку до международного аэропорта Al Maktoum International Airport уйдет около 40 минут.
В 5-20 минутах езды от Park Avenue расположены:
1. Meydan Bridge – уникальный волнообразный мост с яркой подсветкой и живописными видами на Дубай.
2. Burj Al Arab – уникальный отель, по форме напоминающий парус.
3. Dubai Creek Tower – одна из самых высоких смотровых площадок эмирата.
Расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Бесплатно проконсультируем по объектам Дубая!
Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
ЭТО MARQUISE SQUARE
в 5 минутах от торгового центра Dubai Mall
7 минут от станции метро
в 8 минутах езды от Бурдж-Халифы
в 8 минутах езды от DIFC
ИНТЕРЬЕР
Изготовленные на заказ ламинированные двери европейского производства;
Изготовленные на заказ ручки с роскошной матовой черной отделкой;
Во всех спальнях есть встроенные шкафы на заказ;
Высококачественная итальянская плитка.
КУХНЯ
Дизайн кухни на заказ, включающий эклектичное сочетание материалов;
Столешницы из композитного камня и брызговики с высококачественным кварцем;
Полностью интегрированная первоклассная бытовая техника SIEMENS
Функция освещения под настенным блоком
Шкафы и настенные блоки итальянского производства STOSA
ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Светодиодное освещение европейского производства по всей территории;
Выключатели и розетки LEGRAND;
Проводка Cat 6 с телевизором, телефоном и точками передачи данных к основным приемным и спальням.
МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Гостеприимный вестибюль стойки регистрации со стойкой консьержа;
24-часовая служба безопасности;
Гостиная для посетителей;
Специальное освещение и индивидуальный дизайн на стойке регистрации;
5 пассажирских лифтов и 1 служебный лифт.
УСЛУГИ
Открытый бассейн на подиуме с детским бассейном
Ультрасовременный тренажерный зал
Оздоровительный клуб
Многофункциональный открытый корт
Детская игровая площадка
MARQUISE SQUARE НАХОДИТСЯ В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ МЕСТЕ ДУБАЯ
Он будет в центре будущего города, и это делает его привлекательной инвестиционной возможностью. Площадь Маркизы расположена на улице Бурдж-Халифа в всемирно известном районе Бурдж-Халифа. Его замечательное расположение находится всего в нескольких минутах от самого высокого здания в мире и ключевых деловых и финансовых районов, включая главный деловой центр Ближнего Востока - Международный финансовый центр Дубая (DIFC).
Резиденция располагает парковкой, бассейном, магазинами, круглосуточной охраной, тренажерным залом.
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника (встроенная варочная панель, встроенная микроволновая печь, посудомоечная машина, встроенный холодильник, стиральная машина)
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 30 минут
Экспо 2020 - 20 минут