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Дома в Симферополь, Украина

1 объект найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Симферополь, Украина
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Симферополь, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 439 м²
Количество этажей 2
Предлагается изысканный загородный дом в стиле «Hi-tech» в 5-ти минутах от Симферополя, Крым…
€1,29 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Симферополь, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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