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Украина
Земельные участки
Одесская область
Земельные участки в Одесская область, Украина
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1 275 объектов найдено
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Земельные участки 5 комнат
Одесса, Украина
5
100 м²
1/1
13758. Продам участок 14 соток земли в Суворовском районе Участок наход…
€91,256
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Земельные участки 5 комнат
Одесса, Украина
5
80 м²
1/1
10763 . . . Предлагается к продаже земельный участок в Черноморке. Обща…
€56,578
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Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1
100 м²
1/1
15756. Продам участок 4 сотки в районе Кинотеатра Родина. Огорожен высо…
€50,191
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Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1
200 м²
1/1
14816 Продам участок 15 соток вместе с юридической фирмой. На участке п…
€365,022
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Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3
98 м²
1/1
14681. Продам участок 2 сотки в районе Французского Бульвара. Закрытый …
€168,823
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Земельные участки 4 комнаты
Одесса, Украина
4
91 м²
1/1
14680. Предлагаем к покупке земельный участок в Аркадии. Общей площадью…
€272,854
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Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3
65 м²
1/1
14336 Продам участок с домом под реконструкцию или ремонт. На участке п…
€51,103
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Земельные участки 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
90 м²
1/2
13892 Продам 2-этажный дом в районе Червоного хутора. Площадь дома 90 м…
€65,704
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Земельные участки 5 комнат
Одесса, Украина
5
190 м²
1/1
13462 Предлагается к продаже участок с недостроенным домом в коттеджном…
€410,650
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Земельные участки 6 комнат
Одесса, Украина
6
1 400 м²
1/2
12262. Помещение с участком на Водопроводной. Общая площадь 1400 кв.м. …
€830,426
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Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3
65 м²
1/1
12248 Дом в ветхом состоянии. Под реконструкцию или ремонт. Возможно с…
€52,016
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Земельные участки 2 комнаты
Одесса, Украина
2
60 м²
1/1
11174 Предлагаю к продаже участок 2,5 сотки в отличном районе. Фасад 6 …
€63,879
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Земельные участки 2 комнаты
Затока, Украина
2
40 м²
1/1
11025 Предлагаю к продаже участок 6 соток в Затоке расположенную в пре…
€36,502
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Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1
629 м²
1/1
10116. . . Предлагаем к продаже фасадный земельный участок вблизи Центр…
€611,413
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Земельные участки 3 комнаты
Одесса, Украина
3
71 м²
1/1
10068 Участок 5 соток земли на Фонтане. На участке расположен комплек…
€78,845
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Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1
42 м²
1/1
10010. . . Предлагаем к продаже складская территория в р-не магазина Ид…
€547,534
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Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1
220 м²
1/1
9395. . . Предлагаем к продаже земельный участок на Таирова по ул. Дача…
€205,325
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Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
2 м²
1/1
9216. . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
€29,311
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Земельные участки 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
2 м²
1/1
9217 . . . Продам участок в Совиньоне на ул. Береговая. Возможны вариа…
€29,311
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Земельные участки 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
3
50 м²
1/1
8941 . . . В продаже фасадный земельный участок в районе Рыбпорта. Обща…
€42,890
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Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1
1 м²
1/1
8383 . . . В продаже ровный земельный участок в Авангарде. Общая площад…
€91,256
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Земельные участки 1 комната
Прилиманское, Украина
1
2 м²
1/1
8183. . . Предлагаем к продаже земельный участок в 20 минутах езды от О…
€10,951
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Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1
1 160 м²
1/2
7494 Предлагаем к продаже земельный участок со зданием на ближней Молда…
€556,659
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Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1
8 630 м²
1/5
7059. . . Предлагаем к продаже земельный участок с капитальным зданием …
€5,02 млн
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Земельные участки 1 комната
Великодолинское, Украина
1
11 365 м²
1/1
№5701 Предлагаем к продаже участок в пос. Великодолинское. Общая площа…
€1,55 млн
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Земельные участки 2 комнаты
Одесса, Украина
2
57 м²
1/1
№5692 Предлагаем к продаже участок на Таирова по ул. Костанди. Общая пл…
€168,823
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Земельные участки 1 комната
Холодная Балка, Украина
1
2 м²
1/1
№5579. . . Предлагаем к продаже земельный участок в массиве Холодная Ба…
€126,845
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Земельные участки 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2
1 700 м²
1/3
№5519. . .Предлагаем к продаже фасадный участок с видом на море в Фонта…
€757,421
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Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1
600 м²
1/2
№5467. . . Предлагаем к продаже участок со строением в Черноморке на у…
€456,278
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Земельные участки 1 комната
Одесса, Украина
1
600 м²
1/2
№5469. . . Предлагаем к продаже участок в Черноморке на ул. Крутоярская…
€456,278
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