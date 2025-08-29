Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесская область
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Одесской области, Украина

Одесса
6722
Лиманка
268
Черноморск
4
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6/9
Красивая видовая 3-комнатная квартира расположена в элитном ЖК Costa Fontana по ул.Фонтанска…
$277,777
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Одесская область, Украина
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Одесская область, Украина
Число комнат 3
Площадь 333 м²
Этаж 7/8
Мечтаете о квартире с видом на центр города Одесса, и на море одновременно? С огромной те…
$325,314
Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 13/20
Море на ладони. г. Одесса Шикарная видовая двухкомнатная  квартира с прямым морем, в к…
$190,357
AdriastarAdriastar
Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 25/25
48 Жемчужина Дорогой качественный ремонт Этаж - 25 Общая площадь - 48 м² + 12 м² те…
$115,000
Квартира 4 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 4 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 11/18
Шикарная квартира для семьи, стильный качественный ремонт, все очень дорого, делали для жизн…
$270,000
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
В продаже квартира с авторским проектом в ЖК Гагарин Плаза. Жилой комплекс ЖК Гагарин Пла…
$170,000
Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 15/23
Трехкомнатная квартира,общая пл. 141 м2. Кухня -столовая,25 м2 Этаж 15 из 23 Распланиро…
$350,000
Квартира 2 комнаты в Одесская область, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесская область, Украина
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Этаж 26/26
В продаже шикарная , стильная двухкомнатная квартира с огромной кухней-студией 50 м2 и 2 тер…
$249,153
Типы недвижимости в Одесской области

Параметры недвижимости в Одесской области, Украина

