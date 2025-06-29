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Дома в Cornomorska miska gromada, Украина

Черноморск
5
31 объект найдено
Дом 4 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Новый Дом 300 кв. 7.5 соток. Дизайнерский ремонт . 1-й этаж: кухня-студия, спальня , камин…
$1,10 млн
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Дом 4 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 4
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается теплый, уютный дом S=213 м, на участке 6,25 сот. с большой придомовой территорией.…
$390,000
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Дом 6 комнат в Александровка, Украина
Дом 6 комнат
Александровка, Украина
Число комнат 6
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
30707 Продается просторный дом в Александровке с общей площадью 260 кв.м., расположенный на …
$140,000
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
№2328 Продается 2-х этажный дом в Бурлачьей Балке. Общая площадь 90 кв.м. 4 раздельные комн…
$90,000
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Дом 2 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 2 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
14859 Продам 3-х этажный домик у самого моря. Общая площадь 65 кв.м 1 этаж - 1 спальная ко…
$85,000
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Дом 5 комнат в Бурлачья Балка, Украина
Дом 5 комнат
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 5
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
13639 Продам 2-х этажный дом с ремонтом в коттеджном клубе Посейдон. Дом оборудован всей не…
$165,000
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Дом 1 комната в Бурлачья Балка, Украина
Дом 1 комната
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/1
№2331. . Продается дача в поселке Бурлачья Балка. Общая площадь 20 кв.м. Вода, свет подведе…
$15,000
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Дом 6 комнат в Бурлачья Балка, Украина
Дом 6 комнат
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 6
Площадь 140 м²
Этаж 1/3
№2718 Продам 3-х этажный дом в пос. Бурлачья Балка кооператив "Посейдон". Общая площадь 140…
$90,000
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Дом 4 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
24692 В продаже современный дом с ремонтом недалеко от Совиньона в закрытом приватном коопер…
$122,000
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Дом 4 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Этаж 1/2
29992. Продам дом в Бурлачей Балке. Общая площадь 109 кв.м. Распланирован на: 1 этаж: гостев…
$76,800
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Дом 2 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 2 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 2
Площадь 32 м²
Этаж 1/1
19256 В продаже дом в Бурлачьей балке в районе Совиньона Дом 32 кв.м. в жилом состоянии. Ест…
$23,000
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Дом 4 комнаты в Черноморск, Украина
Дом 4 комнаты
Черноморск, Украина
Число комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
20426.Продажа трехэтажного дома. Современный ремонт. Есть мебель. Вид на море. Удобная транс…
$275,000
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Дом 7 комнат в Бурлачья Балка, Украина
Дом 7 комнат
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 7
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
№1055. . . Продам новый дом возле Совиньона, по ул.Есенина. Который расположен на участке 8,…
$47,000
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Дом 4 комнаты в Малодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Малодолинское, Украина
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
15878 Продам 2-х этажный дом с ремонтом на участке 10 соток. Дом полностью меблирован и осн…
$237,000
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Дом 4 комнаты в Черноморск, Украина
Дом 4 комнаты
Черноморск, Украина
Число комнат 4
Площадь 282 м²
Этаж 1/3
№2817. Эксклюзивная продажа. Продам 3-х этажный дом у моря в поселке Новое Бугово. Первая ли…
$420,000
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Дом 2 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 2 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
19257 В продаже дом в Бурлачьей балке, район Совиньона. Дом 30 кв.м. Жилое состояние. Две ко…
$35,000
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Дом 3 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
№6676 Предлагаем к продаже 2-х этажный дом рядом с морем в массиве Бурлачья Балка. Общая пл…
$48,000
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Дом 11 комнат в Черноморск, Украина
Дом 11 комнат
Черноморск, Украина
Число комнат 11
Площадь 594 м²
Этаж 1/3
15139 Продам дом в Черноморске с видом на море. Трёхэтажный дом с обустроенным подвалом. Об…
$449,000
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Дом 1 комната в Бурлачья Балка, Украина
Дом 1 комната
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
№2330. Продается 3-х уровневая дача в пос. Совиньоне. Общая площадь 50 кв.м. Выполнен капита…
$34,000
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Дом 4 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
7750. Продам 2-х этажную дачу в кооперативе "Посейдон". Общая площадь 120 кв.м., 4 комнаты…
$85,000
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Дом 3 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
29968. Продам дом. Расположен на 15 сотках земли. Общая площадь 96 кв.м. Раздельные комнат…
$63,000
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Дом 3 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 3
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
№6675. . . . . . Предлагаем к продаже небольшой домик рядом с морем в массиве Бурлачья Балк…
$19,000
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Дом 3 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
№5163. Продам дом старой постройки в Бурлачьей Балке/Совиньон. Общая площадь 60 кв.м. Дом к…
$45,000
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Дом 3 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
№2333. . . Продается 2-х этажная дача в пос. Бурлачья Балка. Общая площадь 90 кв.м. Выполнен…
$95,000
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Дом 4 комнаты в Александровка, Украина
Дом 4 комнаты
Александровка, Украина
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
22805. Продам 2-х этажный дом, новой постройки, в пос. Александровка. Общая площадь 200 кв.м…
$110,000
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Дом 5 комнат в Черноморск, Украина
Дом 5 комнат
Черноморск, Украина
Число комнат 5
Площадь 352 м²
Этаж 1/2
№1093. . Продаётся дом в г. Черноморск на ул. Набережная с прекрасным видом на озеро. Общая …
$80,000
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Дом 4 комнаты в Малодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Малодолинское, Украина
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
29504. Продам новый 2-х этажный дом в пригороде Одессы. Общая площадь 180 кв.м. Распланирова…
$62,000
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Дом 3 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
7834...В продаже дом-дача в Бурлачей Балке у самого моря. Два этажа. Три комнаты. Все удобст…
$72,000
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Дом 7 комнат в Черноморск, Украина
Дом 7 комнат
Черноморск, Украина
Число комнат 7
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
№1120. . . Предлагаем к продаже просторный трехэтажный дом в Черноморске на ул. Гоголя. Обща…
$180,000
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Дом 4 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
№2338. Предлагается к продаже дача в Совиньоне, 2 этажа, общая 90 м, 4 комнаты, кухня, кап…
$65,000
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Параметры недвижимости в Cornomorska miska gromada, Украина

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