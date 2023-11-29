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Жильё в Черноморский городской совет, Украина

Черноморск
8
24 объекта найдено
Дом 5 комнат в Бурлачья Балка, Украина
Дом 5 комнат
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
17613 Продам новый двух этажный дом в Бурлачьей Балке. Общая площадь 20…
€62,054
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Квартира 2 комнаты в Черноморск, Украина
Квартира 2 комнаты
Черноморск, Украина
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 14/25
17350 Продается двухкомнатная квартира в Черноморске, состояние от стро…
€13,688
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Квартира 1 комната в Черноморск, Украина
Квартира 1 комната
Черноморск, Украина
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/10
15410 Продаётся однокомнатная квартира. В жилом состоянии, со всей нео…
€47,453
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Дом 5 комнат в Черноморск, Украина
Дом 5 комнат
Черноморск, Украина
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/3
15278. В продаже дома в Черноморске. 3 этажа, общая площадь 350 кв.м. В…
€209,888
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Дом 3 комнаты в Черноморск, Украина
Дом 3 комнаты
Черноморск, Украина
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Этаж 1/2
15277 В продаже дом в Черноморске. 2 этажа, общая площадь 165 кв.м. В д…
€205,325
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Дом 11 комнат в Черноморск, Украина
Дом 11 комнат
Черноморск, Украина
Комнаты 11
Площадь 594 м²
Этаж 1/3
15139 Продам дом в Черноморске с видом на море. Трёхэтажный дом с обус…
€409,738
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Дом 2 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 2 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
14859 Продам 3-х этажный домик у самого моря. Общая площадь 65 кв.м 1…
€77,567
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Квартира 2 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Квартира 2 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
10450 Продается 2-х комнатная квартира в Черноморке. Квартира под ремон…
€14,601
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Квартира 1 комната в Бурлачья Балка, Украина
Квартира 1 комната
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 1
Площадь 16 м²
Этаж 3/3
9315. . . Предлагаю к продаже 1-комнатную квартиру в Совиньоне. В кварт…
€7,939
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Дом 3 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
7834...В продаже дом-дача в Бурлачей Балке у самого моря. Два этажа. Тр…
€65,704
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Дом 4 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
7750 Продам 2-х этажную дачу в кооперативе "Посейдон". Общая площадь…
€118,632
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Дом 3 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
№6676 Предлагаем к продаже 2-х этажный дом рядом с морем в массиве Бур…
€43,803
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Дом 3 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 3
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
№6675. . . . . . Предлагаем к продаже небольшой домик рядом с морем в …
€17,339
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Дом 4 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 4
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
№5602. Продается 2-х этажный дом у моря. Общая площадь 70 кв.м. Расплан…
€54,753
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Дом 4 комнаты в Черноморск, Украина
Дом 4 комнаты
Черноморск, Украина
Комнаты 4
Площадь 282 м²
Этаж 1/3
№2817. Эксклюзивная продажа. Продам 3-х этажный дом у моря в поселке Но…
€383,274
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Дом 8 комнат в Малодолинское, Украина
Дом 8 комнат
Малодолинское, Украина
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
№2774. Предлагаем к продаже 3-х этажный дом на берегу озера в пос. Моло…
€50,191
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Дом 3 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
№2333. . . Продается 2-х этажная дача в пос. Бурлачья Балка. Общая площ…
€86,693
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Дом 4 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
№2338. Предлагается к продаже дача в Совиньоне, 2 этажа, общая 90 м, …
€59,316
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Дом 1 комната в Бурлачья Балка, Украина
Дом 1 комната
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/1
№2331. . Продается дача в поселке Бурлачья Балка. Общая площадь 20 кв.…
€13,688
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Дом 1 комната в Бурлачья Балка, Украина
Дом 1 комната
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
№2330. Продается 3-х уровневая дача в пос. Совиньоне. Общая площадь 50 …
€41,065
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Дом 4 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
№2328 Продается 2-х этажный дом в Бурлачьей Балке. Общая площадь 90 кв…
€82,130
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Дом 7 комнат в Черноморск, Украина
Дом 7 комнат
Черноморск, Украина
Комнаты 7
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
№1120. . . Предлагаем к продаже просторный трехэтажный дом в Черноморск…
€164,260
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Дом 5 комнат в Черноморск, Украина
Дом 5 комнат
Черноморск, Украина
Комнаты 5
Площадь 352 м²
Этаж 1/2
№1093. . Продаётся дом в г. Черноморск на ул. Набережная с прекрасным в…
€73,004
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Дом 7 комнат в Бурлачья Балка, Украина
Дом 7 комнат
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 7
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
№1055. . . Продам новый дом возле Совиньона, по ул.Есенина. Который рас…
€42,890
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Типы недвижимости в Черноморский городской совет

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Черноморский городской совет, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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