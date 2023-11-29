ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Жилая
Черноморский городской совет
Жильё в Черноморский городской совет, Украина
Черноморск
8
Очистить
24 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 5 комнат
Бурлачья Балка, Украина
5
200 м²
1/2
17613 Продам новый двух этажный дом в Бурлачьей Балке. Общая площадь 20…
€62,054
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Черноморск, Украина
2
45 м²
14/25
17350 Продается двухкомнатная квартира в Черноморске, состояние от стро…
€13,688
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 комната
Черноморск, Украина
1
50 м²
1/10
15410 Продаётся однокомнатная квартира. В жилом состоянии, со всей нео…
€47,453
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Черноморск, Украина
5
350 м²
1/3
15278. В продаже дома в Черноморске. 3 этажа, общая площадь 350 кв.м. В…
€209,888
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Черноморск, Украина
3
164 м²
1/2
15277 В продаже дом в Черноморске. 2 этажа, общая площадь 165 кв.м. В д…
€205,325
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 11 комнат
Черноморск, Украина
11
594 м²
1/3
15139 Продам дом в Черноморске с видом на море. Трёхэтажный дом с обус…
€409,738
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
2
65 м²
1/3
14859 Продам 3-х этажный домик у самого моря. Общая площадь 65 кв.м 1…
€77,567
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
2
45 м²
1/3
10450 Продается 2-х комнатная квартира в Черноморке. Квартира под ремон…
€14,601
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 комната
Бурлачья Балка, Украина
1
16 м²
3/3
9315. . . Предлагаю к продаже 1-комнатную квартиру в Совиньоне. В кварт…
€7,939
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
3
66 м²
1/2
7834...В продаже дом-дача в Бурлачей Балке у самого моря. Два этажа. Тр…
€65,704
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
4
120 м²
1/2
7750 Продам 2-х этажную дачу в кооперативе "Посейдон". Общая площадь…
€118,632
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
3
90 м²
1/2
№6676 Предлагаем к продаже 2-х этажный дом рядом с морем в массиве Бур…
€43,803
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
3
40 м²
1/1
№6675. . . . . . Предлагаем к продаже небольшой домик рядом с морем в …
€17,339
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
4
70 м²
1/2
№5602. Продается 2-х этажный дом у моря. Общая площадь 70 кв.м. Расплан…
€54,753
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Черноморск, Украина
4
282 м²
1/3
№2817. Эксклюзивная продажа. Продам 3-х этажный дом у моря в поселке Но…
€383,274
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 8 комнат
Малодолинское, Украина
8
300 м²
1/3
№2774. Предлагаем к продаже 3-х этажный дом на берегу озера в пос. Моло…
€50,191
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
3
90 м²
1/2
№2333. . . Продается 2-х этажная дача в пос. Бурлачья Балка. Общая площ…
€86,693
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
4
90 м²
1/2
№2338. Предлагается к продаже дача в Совиньоне, 2 этажа, общая 90 м, …
€59,316
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 1 комната
Бурлачья Балка, Украина
1
25 м²
1/1
№2331. . Продается дача в поселке Бурлачья Балка. Общая площадь 20 кв.…
€13,688
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 1 комната
Бурлачья Балка, Украина
1
50 м²
1/2
№2330. Продается 3-х уровневая дача в пос. Совиньоне. Общая площадь 50 …
€41,065
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
4
90 м²
1/2
№2328 Продается 2-х этажный дом в Бурлачьей Балке. Общая площадь 90 кв…
€82,130
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 7 комнат
Черноморск, Украина
7
380 м²
1/3
№1120. . . Предлагаем к продаже просторный трехэтажный дом в Черноморск…
€164,260
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Черноморск, Украина
5
352 м²
1/2
№1093. . Продаётся дом в г. Черноморск на ул. Набережная с прекрасным в…
€73,004
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 7 комнат
Бурлачья Балка, Украина
7
250 м²
1/2
№1055. . . Продам новый дом возле Совиньона, по ул.Есенина. Который рас…
€42,890
Рекомендовать
Оставить заявку
Типы недвижимости в Черноморский городской совет
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Черноморский городской совет, Украина
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL