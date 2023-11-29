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Квартиры в Черноморский городской совет, Украина

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Черноморск, Украина
Квартира 2 комнаты
Черноморск, Украина
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 14/25
17350 Продается двухкомнатная квартира в Черноморске, состояние от стро…
€13,688
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Квартира 1 комната в Черноморск, Украина
Квартира 1 комната
Черноморск, Украина
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/10
15410 Продаётся однокомнатная квартира. В жилом состоянии, со всей нео…
€47,453
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Квартира 2 комнаты в Бурлачья Балка, Украина
Квартира 2 комнаты
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
10450 Продается 2-х комнатная квартира в Черноморке. Квартира под ремон…
€14,601
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Квартира 1 комната в Бурлачья Балка, Украина
Квартира 1 комната
Бурлачья Балка, Украина
Комнаты 1
Площадь 16 м²
Этаж 3/3
9315. . . Предлагаю к продаже 1-комнатную квартиру в Совиньоне. В кварт…
€7,939
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Параметры недвижимости в Черноморский городской совет, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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