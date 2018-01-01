Exodus Garden Residence

Махмутлар центр, Турция

от €161,000

Отличный комплекс апартаментов с современным внешним дизайном, расположенный в Махмутларе.Комплекс расположен недалеко от моря, пляжа, магазинов, кафе и парков, рядом автобусные остановки. От аэропорта Алании Газипаша всего 30 км. Строительство этого современного комплекса было завершено в 2015 году, освещение всего комплекса занимает 6500 кв.м. Комплекс состоит из 2 блоков и имеет 135 квартир различной планировки и размеров. Комплекс оснащен современной отделкой, высококачественной техникой, комплекс спроектирован с большими окнами с прекрасным панорамным видом на море и горы, а так же на город. На территории комплекса вы можете насладиться барбекю под открытым небом на чистом свежем воздухе. Кондиционеры установлены в каждой комнате комплекса. В этом комплексе есть все для прекрасного отдыха и проживания. Здесь вы найдете себе развлечения и для отдыха с детьми, и для себя. Вы можете пойти в SPA центр, кинотеатр, караоке-клуб. Вечером вы можете поужинать на крыше комплекса и насладиться не только вкусным ужином, но и прекрасным панорамным видом на море, горы и сам город. Эта квартира идеально подходит для отдыха в Алании и краткосрочной и долгосрочной аренды в перспективе. Особенности апартаментов в современном комплексе:Водные горкиСпа-центрОткрытый и крытый бассейныХамамФинская саунаФитнес центрДетская игровая комнатаКиноКафеПлощадка для барбекюWI-FIСпутниковое ТВПарковкаОхрана24/7Консьерж