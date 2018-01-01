Exodus Garden Residence расположен в райо Авсаллар, недалеко от самого известного пляжа Инжекум.Жилой комплекс состоит из 2 жилых блоков с общим количеством квартир - 88. В проекте представлены апартаменты планировкой 1+1, а также пентхаусы 2+1. Все квартиры сданы с полной чистовой отделкой.Строительство комплекса было начато в феврале 2021 года, завершено - в августе 2022 года.Exodus Garden Residence расположен в курортном районе Авсаллар, всего в 1500 метрах от знаменитого пляжа Инжекум.Окрестности этого комплекса вызывают восторг на просмотрах. В окружении хвои, вблизи лучшего пляжа! Такая недвижимость в Турции создана нами для вашего настоящего отдыха у моря, в уединении и спокойствии. Окруженное лесом, уютное и тихое место в самом перспективном районе Алании! Сюда приезжают отдыхать местные жители со всей провинции.Район стремительно застраивается, и уже скоро здесь появится еще больше объектов социальной инфраструктуры. Спешите купить недвижимость в Алании от застройщика, цены на которую даже выгоднее, чем на вторичное жилье.
Резиденция располагает зеленой зоной, охраной, футбольным полем, детской площадкой, крытым и открытым бассейнами, парковкой, рестораном, тренажерным залом, сауной и хамамом, баскетбольной площадкой.
Расположение и объекты поблизости
Станция метробуса - 2 км
Центр города - 2 км
Торговый центр - 3 км
Станция метро - 1 км
Автобусная остановка - 100 метров
Аэропорт - 40 км
Автомагистраль Е-5 - 2 км
Отличный комплекс апартаментов с современным внешним дизайном, расположенный в Махмутларе.Комплекс расположен недалеко от моря, пляжа, магазинов, кафе и парков, рядом автобусные остановки. От аэропорта Алании Газипаша всего 30 км. Строительство этого современного комплекса было завершено в 2015 году, освещение всего комплекса занимает 6500 кв.м. Комплекс состоит из 2 блоков и имеет 135 квартир различной планировки и размеров. Комплекс оснащен современной отделкой, высококачественной техникой, комплекс спроектирован с большими окнами с прекрасным панорамным видом на море и горы, а так же на город. На территории комплекса вы можете насладиться барбекю под открытым небом на чистом свежем воздухе. Кондиционеры установлены в каждой комнате комплекса. В этом комплексе есть все для прекрасного отдыха и проживания. Здесь вы найдете себе развлечения и для отдыха с детьми, и для себя. Вы можете пойти в SPA центр, кинотеатр, караоке-клуб. Вечером вы можете поужинать на крыше комплекса и насладиться не только вкусным ужином, но и прекрасным панорамным видом на море, горы и сам город. Эта квартира идеально подходит для отдыха в Алании и краткосрочной и долгосрочной аренды в перспективе. Особенности апартаментов в современном комплексе:Водные горкиСпа-центрОткрытый и крытый бассейныХамамФинская саунаФитнес центрДетская игровая комнатаКиноКафеПлощадка для барбекюWI-FIСпутниковое ТВПарковкаОхрана24/7Консьерж
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 57 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками. В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.