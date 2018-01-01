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Exodus Garden Residence

Инжекум, Турция
от
€98,000
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16
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О комплексе

Exodus Garden Residence расположен в райо Авсаллар, недалеко от самого известного пляжа Инжекум.Жилой комплекс состоит из 2 жилых блоков с общим количеством квартир - 88. В проекте представлены апартаменты планировкой 1+1, а также пентхаусы 2+1. Все квартиры сданы с полной чистовой отделкой.Строительство комплекса было начато в феврале 2021 года, завершено - в августе 2022 года.Exodus Garden Residence расположен в курортном районе Авсаллар, всего в 1500 метрах от знаменитого пляжа Инжекум.Окрестности этого комплекса вызывают восторг на просмотрах. В окружении хвои, вблизи лучшего пляжа! Такая недвижимость в Турции создана нами для вашего настоящего отдыха у моря, в уединении и спокойствии. Окруженное лесом, уютное и тихое место в самом перспективном районе Алании! Сюда приезжают отдыхать местные жители со всей провинции.Район стремительно застраивается, и уже скоро здесь появится еще больше объектов социальной инфраструктуры. Спешите купить недвижимость в Алании от застройщика, цены на которую даже выгоднее, чем на вторичное жилье.
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Год сдачи
Год сдачи
2022
Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Exodus Garden Residence
Инжекум, Турция
от
€98,000
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