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Апартаменты в новом комплексе Алании - Махмутлар

Yaylali, Турция
от
€135,000
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8
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О комплексе

Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 55 до 110 квадратных метров. Расстояние до моря 850 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Апартаменты в новом комплексе Алании - Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€135,000
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