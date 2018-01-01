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Премиальные апартаменты с тропическими садами и террасами, 8 минут езды до пляжа Най Харн, Раваи, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€114,957
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19
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О комплексе

Премиальный клубный дом с необходимой инфраструктурой для комфортной жизни.

Концепция данного проекта сочетает современные технологии и гармонию с природой, обеспечивая комфортную и умиротворяющую атмосферу для всех его пользователей. Проект становится символом сбалансированного сосуществования с окружающей средой и стремится способствовать заботе о природе и энергоэффективности.

Программа Rental Pool: 65% - арендная прибыль, 35% - для управдяющей компании.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: 23-метровый бассейн на крыше с панорамными видами на море и горы, стильный бар с видом на море,охраняемая парковка с местами для зарядки электромобилей, спортзал и площадка для йоги, коворкинг-центр, система "умный дом", круглосуточная охрана и видеонаблюдение на территории.

Для удобства жителей и их гостей также предлагается ресепшен и ежедневный шаттл-бас до пляжа Наи Харн и магазинов.

Расположение и объекты поблизости

Раваи является одним из самых популярных районов для жизни на острове Пхукет.

Пляж Най Харн находится в 8 минутах езды от клубного дома, он считается лучшим пляжем острова и одним из самых живописных пляжей Азии.

Проект расположен в сердце района Раваи в 5 минутах езды от всей необходимой инфраструктуры и окружен великолепной природой.

Легкий доступ к магазинам, фитнес-центрам, ресторанам, спа-салонам и другим удобствам.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Премиальные апартаменты с тропическими садами и террасами, 8 минут езды до пляжа Най Харн, Раваи, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€114,957
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