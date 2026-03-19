  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Эстепона
  4. Жилой квартал The Seven

Жилой квартал The Seven

Resinera Voladilla, Испания
от
$2,28 млн
;
16
Оставить заявку
ID: 39192
ID новостройки на Realting
In CRM: 417729766
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Деревня
    Resinera Voladilla

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Discover a collection of contemporary villas nestled in an exclusive gated community on the sun-kissed Costa del Sol. These exquisite residences are located in the heart of the New Golden Mile, offering a sophisticated living experience just moments away from pristine beaches, world-class golf courses, and the vibrant lifestyle of nearby Estepona and Marbella. Each home is designed with a focus on modern comfort and elegance, featuring flexible floor plans with up to five bedrooms to perfectly suit your individual needs. The architecture emphasizes high-end security and refined finishes, including private garages, spacious terraces, and the option for premium additions like a rooftop chill-out area with a jacuzzi. Set within lush landscapes and offering easy access to top international schools and local amenities, this development represents a rare opportunity for families seeking a secure and high-standard permanent or holiday home.

Местонахождение на карте

Resinera Voladilla, Испания
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал PORTAMARE
Дос-Эрманас, Испания
от
$522,978
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$528,495
Жилой квартал Unika I
Эстепона, Испания
от
$613,193
Жилой квартал Arrecife Fase 1
Casares, Испания
от
$739,472
Жилой квартал Residencial Albatros XIV
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$460,748
Вы просматриваете
Жилой квартал The Seven
Resinera Voladilla, Испания
от
$2,28 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Altoasis Phase II
Жилой квартал Altoasis Phase II
Жилой квартал Altoasis Phase II
Жилой квартал Altoasis Phase II
Жилой квартал Altoasis Phase II
Показать все Жилой квартал Altoasis Phase II
Жилой квартал Altoasis Phase II
Эстепона, Испания
от
$534,980
Exclusive development of 87 single-family homes ready to move into, located in the western part of Estepona, next to the new High Resolution Hospital and right on the golf course. This enclave, undergoing a rapid urban expansion, is establishing itself as one of the most prestigious and pro…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Ocean 360º
Жилой квартал Ocean 360º
Жилой квартал Ocean 360º
Жилой квартал Ocean 360º
Жилой квартал Ocean 360º
Показать все Жилой квартал Ocean 360º
Жилой квартал Ocean 360º
Benahavis, Испания
от
$1,70 млн
The ground floor is an open-plan design with large from floor to ceiling windows. which allows the natural flow of light to enter the property from its southeast-facing view. The villas have been designed with the climate in mind. with large outside terraced living space on the ground floor…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал El Madroñal Villas - Villa Hope
Жилой квартал El Madroñal Villas - Villa Hope
Жилой квартал El Madroñal Villas - Villa Hope
Жилой квартал El Madroñal Villas - Villa Hope
Жилой квартал El Madroñal Villas - Villa Hope
Показать все Жилой квартал El Madroñal Villas - Villa Hope
Жилой квартал El Madroñal Villas - Villa Hope
Benahavis, Испания
от
$13,08 млн
Located in the prestigious gated community of El Madroñal, it offers an unparalleled combination of modern luxury and natural beauty. Boasting a prime location in Benahavís, this exquisite residence boasts stunning panoramic sea and mountain views. Set on a spacious plot, the villa is surro…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации