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Жилой квартал Essence Residence Fase 2

Bel Air, Испания
от
$921,496
;
19
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ID: 39294
ID новостройки на Realting
In CRM: 205665486
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона
  • Деревня
    Bel Air
  • Адрес
    Camino de Brijan

О комплексе

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A new premium complex on the New Golden Mile offers easy access to pristine beaches, world-class golf courses and the vibrant charm of Puerto Banús. The complex, created in collaboration with the prestigious Pablo Villarroel & Yodezeen studios, perfectly combines the beauty of nature with the comfort of luxury. In addition, the complex's exclusive facilities allow you to enjoy the ultimate in comfort and convenience: - A state-of-the-art gym with cardio and strength training areas and a spa. - Outdoor and heated indoor swimming pools. - A working environment that encourages productivity and collaboration. - Concierge service to anticipate your every need. - Lush green areas. - 24/7 security in an exclusive gated community.

Местонахождение на карте

Bel Air, Испания
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Жилой квартал Essence Residence Fase 2
Bel Air, Испания
от
$921,496
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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